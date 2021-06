Gegner fragen sich: Wie macht MTM Kawasaki das?

Das belgische Kawasaki-Team MotoTuningMol dominierte im vergangenen Jahr die Supersport-WM 300 und führt mit dem jungen Spanier Adrian Huertas auch in diesem Jahr die Nachwuchsserie an.

MotoTuningMol macht ganz offenbar vieles richtig. Das von Kawasaki Europe und Kawasaki BeNeLux unterstützte belgische Team stellte in der 300er-WM 2020 mit Jeffrey Buis nicht nur den Weltmeister, sondern mit Scott Deroue auch den WM-Zweiten, mit Koen Meuffels den WM-Vierten und mit Yuta Okaya den WM-Zehnten – und jeder Fahrer konnte mindestens ein Rennen gewinnen!

Die Nachfolge von Deroue, der überraschend seinen Rücktritt erklärte, trat Adrian Huertas an. Der Spanier ist das neue Aushängeschild des von Ludo van der Veken geführten Teams. Mit zwei Siegen und einem weiteren Podest führt der 17-Jährige die Supersport-WM 300 2021 an.



«Das ist nur Statistik», winkt der Teenager abgebrüht ab. «Jetzt vorne zu liegen bringt einem nichts, wenn man am Ende der Saison hinten liegt. Aber klar, ein paar Punkte mehr helfen immer.»

Die WM-Führung übernahm Huertas trotz Platz 10 im zweiten Rennen in Misano, weil der bis dahin führen Tom Booth-Amos in der letzten Kurve auf Platz 2 liegend stürzte.



«Ich glaube, er hat dort zu stark gepusht. Das sind Dinge, die im Laufe des Jahres passieren – und es kann auch mir passieren. Nicht zu punkten ist etwas, was man immer einkalkulieren muss und in Misano war er an der Reihe», meinte Huertas. «Ich bin froh, es bis ins Ziel geschafft zu haben, denn es gab viele Berührungen und es war ein verrücktes Rennen. Mein Teamkollege Okaya stürzte vor mir und ich musste mein Motorrad praktisch anhalten. Solche Rennen sind schön für den Zuschauer, aber hart für den Fahrer.»

Der 25-jährige Booth-Amos fährt bereits seine zweite Saison in der SSP-300 und wird von Huertas als sein schärfster Gegner eingeschätzt.



«Es ist vielleicht noch etwas zu früh, um das sagen zu können, zusammen mit Booth-Amos scheine ich einer der stärksten Fahrer zu sein», grübelt der Kawasaki-Pilot. «Wir werden das ganze Jahr über daran arbeiten müssen, diesen Trend zu bestätigen und weiter zu punkten.»