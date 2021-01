Vinales-Team in SSP300: Ein Siegfahrer und ein Teenie

Das neue Vinales-Team in der Supersport-WM 300 wird mit Spannung erwartet. Die Fahrerwahl ist vielversprechend, auch sonst hat der Vater von MotoGP-Star Maverick Vinales wichtige Entscheidungen getroffen.

Es war eine überraschende Meldung, als Angel Vinales Anfang 2021 seine Pläne für ein neues Yamaha-Team in der Supersport-WM 300 vorstellte. Die Motorräder werden vom Yamaha Austria Racing Team aufgebaut, um die technische Betreuung wird sich der erfahrene Vanni Lorenzini kümmern.



Lorenzini stand hinter dem gleichnamigen Team, das über viele Jahre vornehmlich in der Supersport-WM aktiv war, er war auch eine Schlüsselfigur im Yamaha-Werksteam in der 2018 abgeschafften Superstock-1000-EM.

Nun steht auch fest, welche Fahrer der Vater von MotoGP-Star Maverick Vinales für die Debütsaison in der Nachwuchsserie verpflichtet hat. Als Aushängeschild holte der Spanier Kevin Sabatucci an Bord. Der 21-jährige Italiener fährt seit 2019 Vollzeit in der Nachwuchsserie und holte bisher einen Rennsieg sowie regelmäßige Top-5-Platzierungen.



«Ich bin sehr aufgeregt und es ist mir eine große Freude, Teil des Projekts des neuen Viñales Racing Teams zu sein», sagte Sabatucci. «Ich habe keine Erwartungen, Ich muss ruhig bleiben, meine Training fortsetzen und hart arbeiten, um für den Start der Serie bereit zu sein. Dann müssen wir nur noch auf den richtigen Moment warten und auf der Strecke zuschlagen.»

Die zweite Yamaha R3 wird von einem WM-Neuling pilotiert. Sein Name Dean Berta Vinales lässt vermuten, dass es einen familiären Bezug gibt. Der Spanier erreicht erst eine Woche vor dem Saisonauftakt der 300er-WM Ende April in Assen das Mindestalter von 15 Jahren.



«Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, die mir das Team bietet, um an der Supersport-WM 300 teilzunehmen», freute sich der Teenager. «Nach und nach erfüllen sich unsere Träume. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam einen guten Job machen werden. Ich freue mich darauf, meine Teamkollegen zu treffen und zusammenzuarbeiten. Ich muss meiner Familie und meinen Sponsoren für ihre große Hilfe und ihr Vertrauen danken.»

Teams & Fahrer Supersport-300-WM:

Scuderia Maranga Kawasaki: Indy Offer (GB), Inigo Iglesias (E)

Team 109 Kawasaki: James McManus (IRL)

Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB), Harry Khouri (AUS), Dorren Loureiro (ZA)

Provec Kawasaki: Ana Carrasco (E)

Prodina Ircos Kawasaki: Tom Brianti (I), Huge De Cancellis (F)

MTM Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Yuta Okaya (J), Koen Meuffels (NL), Adrian Huertas (E)

Pedercini Kawasaki: Johann Gimbert (F)

Flembbo Kawasaki: Samuel Di Sora (F), Sylvain Markarian (F)

2R Racing Kawasaki: Marc Garcia (E)

Movisio by MIE Kawasaki: Oliver König (CZ)

Kawasaki GP Project: Alex Diez (E), Alessandro Zanca (I)

Biblion Motoxracing Yamaha: Bahattin Sofuoglu (TR)

WRP Wepol Yamaha: Petr Svoboda (CZ)

MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ton Kawakami (BR), Meikon Kawakami (BR), Santi Duarte (BR)

BrCorse Yamaha: Mirko Gennai (I)

Trasimeno Yamaha: Alfonso Coppola (I)

Vinales Yamaha: Kevin Sabatucci (I), Dean Berta Vinales (E)

Pro GP Yamaha: Kim Aloisi (I)

Smrz Kawasaki: Victor Rodriguez (E), Jose Luis Perez Gonzalez (E)

Freudenberg KTM: Victor Steeman (NL)



Fett = bestätigt