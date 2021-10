Portimão, Lauf 1: Huertas Weltmeister, Geiger stark!

Den Sieg im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão holte sich zwar Samuel Di Sora (Kawasaki), mit Platz 2 gewann aber Adrian Huertas (Kawasaki) den WM-Titel. Dirk Geiger begeisterte mit starker Fahrt.

In der Superpole holte sich Kawasaki-Ass und WM-Leader Adrian Huertas den vordersten Startplatz. Bester Yamaha-Pilot war der zuletzt aufstrebende Bahattin Sofuoglu als Dritter in der ersten Reihe. Weltmeister Jeffrey Buis, der den vorzeitigen Titelgewinn durch Huertas verhindern konnte, qualifizierte sich als Fünfter für die beiden Rennen der 300er-Serie.



Ein erstklassiger Einstand in der Weltmeisterschaft gelang Dirk Geiger, der im Kawasaki-Team Fusport – RT Motorsports by SKM den Südafrikaner Dorren Loureiro ersetzt. Geiger holte in dieser Saison für das Team Freudenberg KTM vier Siege und wurde Gesamt-Vierter. In der Superpole brauste der 19-Jährige mit der Kawasaki Ninja 400 auf Startplatz 11.



KTM-Pilot Victor Steeman musste aus der letzten Reihe starten, weil er einen zusätzlichen Motor benötigte.

Die Voraussetzungen für den ersten Lauf waren klar. Buis musste auf Sieg fahren und darauf hoffen, dass sich möglichst viele Piloten zwischen sich selbst und Huertas schieben.



Eine Woche nach dem tragischen Tod von Dean Berta Vinales im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Jerez war die Stimmung unter den Piloten noch gedrückt. Dass die Nachwuchsrennfahrer aufgrund der Ereignisse aber weniger riskierten und umsichtiger fahren, konnte man nicht erkennen. Typisch für die kleinste Superbike-Kategorie gab es zahlreiche Stürze und viele Überholmanöver.



Ab der ersten Runde lagen die WM-Rivalen Huertas und Buis unmittelbar hintereinander. In Runde 9 kam es zur Berührung, als Buis das Hinterrad seines Teamkollegen touchierte. Der Titelverteidiger stürzte und sorgte damit für die Entscheidung zu Gunsten von Huertas,.

Das Rennen gewann nach unzähligen Überholmanövern in den letzten Runden Samuel Di Sora vor Huertas, der als Weltmeister auf dem Podium steht, und Yuta Okaya.



Dirk Geiger hatte einen schwachen Start und lag nach Runde 1 nur auf Platz 20. Anschließend machte der Deutsche aber Position um Position gut und lag nach Runde 3 schon auf Platz 14. Geschickt platzierte sich der 19-Jährige auf der Strecke und fuhr in einer Gruppe, die bis zum späteren Sieger reichte. Am Ende wurde der Kawasaki-Pilot starker Sechster und fuhr in 1:56,169 min die schnellste Rennrunde.



Aus der letzten Startreihe war ein ansprechendes Finish für Victor Steeman aussichtslos.

So lief das Rennen

Runde 1: Buis führt vor Huertas und König. Sofuoglu auf vier, Geiger auf 20.



Runde 2: Die Top-8 innerhalb einer Sekunde. Geiger schon 13.



Runde 3: Die Positionen wechseln ständig. An der Spitze mischen neben Huertas auch Meuffels, Booth-Amos, Di Sora und Inigo Iglesias mit. Sofuoglu und Buis etwas zurückgefallen auf Platz 7 bzw. 9.



Runde 4: Geiger als Zehnter am Ende der Gruppe, die bis nach ganz vorne reicht.



Runde 5: Vorne setzen sich Meuffels, Huertas, Di Sora, Booth-Amos und Iglesias leicht ab. Buis 1,4 sec zurück auf Platz 7.



Runde 6: Geiger (9.) nur 1,2 sec zurück.



Runde 7: Die Top-9 brausen innerhalb von 0,8 sec über die Linie!



Runde 8: Carrasco taucht auf Platz 10 auf!



Runde 9: Buis berührt das Hinterrad von Huertas, aber nur Buis stürzt – die Weltmeisterschaft ist entschieden!



Runde 10: Huertas vorne



Runde 11: Die Verfolgergruppe hat aufgeschlossen, nun kämpfen 15 (!) Piloten um die Podestplätze.



Runde 12: Di Sora vorne, die Top-4 leicht vorne.



Letzte Runde: Di Sora gewinnt vor Okaya und Huertas. Geiger als Siebter nur um 0,8 sec geschlagen,

Ergebnis Supersport-WM 300, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Samuel Di Sora Kawasaki 2. Adrian Huertas Kawasaki + 0,067 sec 3. Yuta Okaya Kawasaki + 0,068 4. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 0,069 5. Tom Booth-Amos Kawasaki + 0,424 6. Dirk Geiger Kawasaki + 0,844 7. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,849 8. Koen Meuffels Kawasaki + 0,907 9. Meikon Kawakami Yamaha + 0,914 10. Bruno Ieraci Kawasaki + 1,082 11. Kevin Sabatucci Kawasaki + 1,802 12. Oliver König Kawasaki + 1,810 13. Ruben Bijman Yamaha + 1,850 14. Alfonso Coppola Yamaha + 1,932 15. Ana Carrasco Kawasaki + 2,180 16. Ton Kawakami Yamaha + 12,446 17. Johan Gimbert Kawasaki + 12,702 18. Alessandro Zanca Kawasaki + 12,763 19. Yeray Ruiz Yamaha + 13,186 20. Alex Millan Kawasaki + 13,222 21. Tomas Alonso Kawasaki + 13,270 22. Marco Gaggi Yamaha + 13,950 23. Mirko Gennai Yamaha + 13,982 24. Harry Khouri Kawasaki + 14,142 25. Sylvain Markarian Kawasaki + 14,636 26. Marc Garcia Kawasaki + 18,568 27. Filippo Palazzi Yamaha + 18,584 28. Yeray Saiz Yamaha + 18,621 29. Victor Steeman KTM + 24,584 30. Jonas Kocourek Kawasaki + 30,661 31. Antonio Frappola Kawasaki + 45,943 32. Miguel Duarte Yamaha > 1 min 33. Joel Romero Kawasaki > 1 min Out Jose Perez Kawasaki Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Daniel Mogeda Kawasaki Out Gabriele Mastroluca Yamaha Out Petr Svoboda Yamaha Out Facundo Llambias Yamaha Out Dinis Borges Kawasaki Out Indy Offer Kawasaki