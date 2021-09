Gewissheit: Dean Berta Vinales (15) schaffte es nicht

Ein tragischer Unfall im Rennen der Supersport-300-WM hat den erst 15-jährigen Spanier Dean Berta Vinales auf dem Circuito de Jerez aus dem Leben gerissen. Es herrscht Fassungslosigkeit.

Zuerst wurde um 13.40 Uhr der auf 14 Uhr angesetzte Start des ersten Superbike-Rennens in Jerez verschoben und das Grid geräumt. Wenige Minuten später sagte die Rennleitung die für Samstag verbleibenden Rennen der Superbike- und Supersport-Klasse ab. Spätestens da war klar, dass wir nach dem fürchterlichen Unfall in der Supersport-300-Klasse mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Denn so etwas sieht das Protokoll nur im Fall eines tödlichen Unfalls vor.

Im Rennen der kleinsten WM-Kategorie gab es in der elften Runde zwischen Kurve 1 und 2 einen verhängnisvollen Unfall, in den mehrere Fahrer verwickelt waren. Nach Augenzeugenberichten wurde Dean Berta Vinales von mehreren Piloten überfahren und erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Obwohl die Rettungskräfte sofort zur Stelle waren und alles unternahmen, um das Leben des ersten 15-jährigen Cousins von MotoGP-Pilot Maverick zu retten, konnten sie nichts mehr für ihn tun.

Um kurz vor 14 Uhr taumelten sämtliche Mitglieder des Vinales-Teams vom Medical Center an der Rennstrecke zu ihrem nur 100 Meter entfernten Teamzelt und verhängten sofort den Eingang. Einige lagen sich bereits fassungslos und weinend in den Armen.



Um 15.11 Uhr bestätigten Promoter Dorna und der Motorrad-Weltverband FIM den Tod von Dean Berta Vinales offiziell.



Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinem Team.