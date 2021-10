Applaus: Famoses SSP300-WM-Debüt von Dirk Geiger (19)

Seit Luca Grünwald in der WM-Saison 2018 sahen wir in der Supersport-300-Klasse keinen Deutschen so weit vorne wie Dirk Geiger bei seinem Debüt in Portimao. Der Mannheimer überraschte mit Platz 6 im ersten Rennen.

Vier Rennen gewann Dirk Geiger dieses Jahr in der IDM Supersport 300 und holte für das Team Freudenberg KTM drei weitere Podestplätze. Trotzdem wurde es am Ende nur Gesamtrang 4, in drei der zwölf Rennen ging er leer aus. «Ich hatte technische Probleme, relativ viel Pech und wurde zweimal abgeräumt», schilderte der Mannheimer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das war nicht meine IDM-Saison.»

Nach dem IDM-Finale in Hockenheim erhielt er vom Kawasaki-Team Fusport – RT Motorsports by SKM die Möglichkeit, statt des Südafrikaners Dorren Loureiro in Portugal zu fahren, der sich aus dieser Klasse zurückgezogen hat.



Geiger überraschte mit Startplatz 11 und preschte im Rennen bis auf Platz 6 nach vorne! Er fuhr sogar die schnellste Rennrunde. So gut war kein Deutscher mehr seit Luca Grünwald 2018, der damals WM-Vierter wurde und in Assen gewann.

Die Teameigentümer Rob Vennegoor und Frank Krekeler hatten ein breites Grinsen im Gesicht, nach dieser Leistung ist Geiger ein ernsthafter Kandidat für eine komplette WM-Saison 2022.



«Das war mega», freute sich Dirk. «Ich hatte eine schlechte erste Runde und dachte mir schon Mist. Zeitweise lag ich auf Platz 23. Dann habe ich mich nach vorne gekämpft, bis in die Führungsgruppe. Die vorne konnten auch nicht wegfahren, das war ein geiles Rennen. Ich hatte es mir sogar einen Tick härter vorgestellt. Ich hatte in der letzten Runde keine einzige Berührung.»

Seine WM-Erfahrung vor Portimao beschränkte sich auf zwei Gaststarts in der Moto3-Klasse, 2019 auf dem Sachsenring und 2020 in Katar, jeweils auf KTM.



«Mein Plan ist, nächstes Jahr Supersport-300-WM zu fahren», betonte Geiger. «Die Gespräche mit Rob laufen, ich bin gespannt, wann es Infos gibt. Ich saß das erste Mal auf der Kawasaki, das war am Anfang nicht einfach für mich. Ich musste erst verstehen, wie ich sie fahren muss. Ab der Superpole habe ich das immer mehr verstanden, im Rennen war es perfekt. Es lief, das Team hat einen Top-Job gemacht. Vielleicht geht es am Sonntag ja noch ein Stückchen vor.»

Ergebnis Supersport-WM 300, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Samuel Di Sora Kawasaki 2. Adrian Huertas Kawasaki + 0,067 sec 3. Yuta Okaya Kawasaki + 0,068 4. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 0,069 5. Tom Booth-Amos Kawasaki + 0,424 6. Dirk Geiger Kawasaki + 0,844 7. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,849 8. Koen Meuffels Kawasaki + 0,907 9. Meikon Kawakami Yamaha + 0,914 10. Bruno Ieraci Kawasaki + 1,082 11. Kevin Sabatucci Kawasaki + 1,802 12. Oliver König Kawasaki + 1,810 13. Ruben Bijman Yamaha + 1,850 14. Alfonso Coppola Yamaha + 1,932 15. Ana Carrasco Kawasaki + 2,180 16. Ton Kawakami Yamaha + 12,446 17. Johan Gimbert Kawasaki + 12,702 18. Alessandro Zanca Kawasaki + 12,763 19. Yeray Ruiz Yamaha + 13,186 20. Alex Millan Kawasaki + 13,222 21. Tomas Alonso Kawasaki + 13,270 22. Marco Gaggi Yamaha + 13,950 23. Mirko Gennai Yamaha + 13,982 24. Harry Khouri Kawasaki + 14,142 25. Sylvain Markarian Kawasaki + 14,636 26. Marc Garcia Kawasaki + 18,568 27. Filippo Palazzi Yamaha + 18,584 28. Yeray Saiz Yamaha + 18,621 29. Victor Steeman KTM + 24,584 30. Jonas Kocourek Kawasaki + 30,661 31. Antonio Frappola Kawasaki + 45,943 32. Miguel Duarte Yamaha > 1 min 33. Joel Romero Kawasaki > 1 min Out Jose Perez Kawasaki Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Daniel Mogeda Kawasaki Out Gabriele Mastroluca Yamaha Out Petr Svoboda Yamaha Out Facundo Llambias Yamaha Out Dinis Borges Kawasaki Out Indy Offer Kawasaki