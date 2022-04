Aragon, Lauf 1: Lennox Lehmann mit KTM auf dem Podium

Das erste Rennen der Supersport-WM 300 in Aragón wurde von Marc Garcia (Yamaha) dominiert, für das Highlight sorgte aber Lennox Lehmann mit der einzigen KTM auf dem Podium. Dirk Geiger (Kawasaki) nicht in den Punkten.

Die Supersport-WM 300 machte beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragón den Anfang und startete um 12:40 Uhr in das erste Rennen.

Von der Pole startete der Spanier Marc Garcia (Yamaha), der 2017 die erste Saison der Nachwuchsserie gewann. Die erste Startreihe komplettierten mit Inigio Iglesias (Kawasaki) und Álvaro Diaz (Yamaha) zwei weitere Lokalmatadoren. Wegen riskanter Fahrweise musste Iglesias und auch Mitfavorit Samuel Di Sora in Runde 1 eine Long-Lap-Panelty absolvieren.



Kawasaki-Pilot Dirk Geiger hatte sich Startplatz 8 gesichert, Lennox Lehmann mit der einzigen KTM ging von Position 25 ins Rennen.



Neu in der 300er-Kategorie in diesem Jahr ist neben einigen neuen Namen das auf 30 Motorräder reduzierte Teilnehmerfeld (mit Wildcard max. 32) sowie das Mindestalter von 16 Jahren.

An der Spitze setzt sich Garcia schnell ab und fuhr mit den schnellsten Rundenzeiten einen ungefährdeten Sieg ein. Platz 2 sicherte sich Diaz. Dahinter ging aber die Post ab. Um den dritten Platz kämpften bis zu neun Piloten, unter anderem Lennox Lehmann.



Der KTM-Pilot fuhr ein fantastisches Rennen und begeisterte mit mutigen und sauberen Überholmanövern. Bereits in Runde 6 von 12 fuhr der Teenager in den Top-10 und kämpfte fortan entschlossen um Platz 3 auf dem Podium. In der letzten Runde setzte sich der KTM-Pilot gegen den Niederländer Vicor Steeman (Kawasaki) durch und wurde Dritter. Lehmann machte 22 Plätze gut!

Erstaunlich: Kein Kawasaki-Pilot schaffte es auf das Podest.



Weniger gut verlief das erste Rennen für Dirk Geiger. Der Kawasaki-Pilot kam nur auf Platz 23 aus der ersten Runden und tat sich lange schwer, Positionen gutzumachen. In einer großen Gruppe, die um Platz 12 kämpfte, erreichte Geiger die 17. Position.

So lief das Rennen

Start: Diaz vorne, Geiger fällt zunächst auf 14 zurück. Lehmann vor auf 18. Sturz Alessandro Zanca (Kawasaki).



Runde 1: Garcia führt vor Diaz. Die Top-7 in einer Sekunde. Lehmann auf 15, Geiger auf 23.



Runde 2: Garcia mit kleinem Vorsprung auf Iglesias und Diaz. Lehmann jetzt Achter! Rodriguez gestürzt. Er liegt im Kiesbett und winkt Hilfe herbei.



Runde 3: Für ein Rennen der 300er erstaunlich große Abstände. Nur die Top-4 in einer Sekunde. Lehmann (9.) 3,6 sec zurück. Geiger (17.) 5,4 sec.



Runde 4: Garcia setzt sich mit schnellster Rennrunde weiter ab (+1,2 sec). Sturz Markarian.



Runde 5: Garcia der schnellste Mann auf der Strecke, 1,8 sec Vorsprung. Dann Diaz, Vanucci und Okaya. Lehmann (9.) mit Anschluss bis Platz 6. Geiger steckt auf Platz 17 fest.



Runde 6: Garcia bei Halbzeit um 2,5 sec vorne. Lehmann begeistert als Siebter.



Runde 7: Vanucci (3.) schließ langsam auf Diaz (2.) auf. Niederländer Steeman auf Platz 4. Lehmann weiter auf Platz 7.



Runde 8: Lehmann Dritter! Sturz Mastroluca.



Runde 9: Garcia 4,2 sec vor Diaz. Lehmann fällt im Getümmel auf Platz 8 zurück, kämpft mit acht Kollegen aber uns Podium! Geiger auf 18.



Runde 10: Lehmann wieder auf Platz 6. Sturz Bijman.



Runde 11: Lehmann zeitweise wieder Dritter, auf der Linie Vierter. Geiger auf 13.



Letzte Runde: Garcia gewinnt vor Diaz, Lehmann setzt sich stark gegen Steeman durch und wird Dritter.