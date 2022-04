Rookie Dirk Geiger: Guter Dinge trotz Hausaufgaben

Dirk Geiger in Aragon

Den ersten Testtag im MotorLand Aragon beendete Dirk Geiger aus dem Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki als hervorragender Vierter, am Dienstag fiel er auf Platz 16 zurück.

Die Zeiten in der Supersport-300-Klasse sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil Windschatten enorm große Auswirkungen hat. «Wenn auf der über ein Kilometer langen Gegengerade fünf Leute vor dir fahren, und du hast deren Windschatten, das ist, als würde ein Lkw vor dir fahren», erklärte ein Teamchef. «Das bringt dir eine Sekunde.»

Den Montag hat Klassenneuling Dirk Geiger beim letzten Vorsaison-Test in Aragon auf dem starken vierten Platz beendet, am Dienstag fiel der Mannheimer in der kombinierten Zeitenliste auf Position 16 zurück. Zu Spitzenreiter Victor Steeman (MTM Kawasaki) fehlen ihm 1,487 sec.

«Die zwei Tage liefen ganz gut, wir konnten viele Dinge testen», erzählte der 19-Jährige aus dem Kawasaki-Team Füsport RT Motorsports by SKM von Frank Krekeler und Rob Vennegoor. «Jetzt analysieren wir, was wir noch machen müssen und wie wir ins Wochenende starten. Ein paar Hausaufgaben haben wir, sind aber guter Dinge für den Start in die Saison 2022. Ich verstehe mich super mit dem Team, wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich bin auf jeden Fall bereit.»