Lennox Lehmann: Intensivbehandlung für lahmen Arm

Nach seinem Sturz im Warm-up der Supersport-300-WM sah es für den einzigen KTM-Piloten Lennox Lehmann für das zweite Estoril-Rennen nicht gut aus. Dank guter Betreuung konnte der 16-Jährige vier WM-Punkte retten.

Lennox Lehmann aus dem sächsischen Team Paligo Freudenberg KTM ist grandios in die Weltmeisterschaft 2022 gestartet. Der zweifache Deutsche Meister und WM-Rookie wurde beim Auftakt in Aragon zweimal sensationell Dritter, auch in Assen und Estoril hatte er den Speed fürs Podium.



Doch wegen eines missglückten Qualifyings musste der 16-Jährige in Portugal von Startplatz 23 losfahren. Das erste Rennen am Samstag beendete Lehmann als Siebter, wobei die Fahrer auf den Positionen 4 bis 14 nur durch 1,5 sec getrennt waren.

Der Renn-Sonntag begann für den Dresdner denkbar schlecht. Im nassen Warm-up am Morgen stürzte Lennox in seiner ersten Runde in der fünften Kurve mit einem Highsider und krachte auf die Schulter.



Nach dem Rennen konnte Lehmann den rechten Arm nur hängen lassen, lediglich in Rennposition angewinkelt ging es einigermaßen. Der Youngster hatte das Glück, dass mit Chris Sannwald ein kompetenter Betreuer vor Ort war, der ihm den Arm tapen konnte. Das stabilisierte ihn und linderte die Schmerzen.

Trotz dieser Behinderung schaffte es Lennox von Startplatz 23 erneut bis auf Rang 12 nach vorne, auf Sieger Samuel Di Sorra (Leader Team Flembbo Kawasaki) verlor er nur 2,1 sec.



«Zu Beginn tat ich mir schwer», gab der Sachse beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zu. «Besonders beim Anbremsen in die Rechtskurven hinein war es schmerzhaft, sonst war es okay. Das waren nicht die besten Voraussetzungen, wirklich kaputt ist aber nichts in der Schulter, nur Prellungen.»

In der Weltmeisterschaft ist Lehmann vom vierten auf den siebten Platz zurückgefallen, wobei zum Vierten nur zehn Punkte fehlen. Und angesichts der Saisonvorgabe, «regelmäßig in die Punkte und vielleicht mal in die Top-10 fahren», liegen die bisherigen Leistungen ohnehin weit über den Erwartungen.



«Wenn ich es über die Saison in die Top-10 schaffe, dann wäre das gut», unterstrich der Freudenberg-Pilot. «Alle liegen noch knapp beisammen.»