Estoril, Lauf 2: Dirk Geiger machte 15 Plätze gut

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Estoril wurde von Kawasaki-Pilot Samuel Di Sora gewonnen. Von Startplatz 25 schaffte es Dirk Geiger (Kawasaki) als bester Deutscher in die Top-10.

Wie im ersten Rennen mussten Lennox Lehmann und Dirk Geiger im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril von weit hinten starten. Beim Dresdner Lehmann mit der einzigen KTM bedeutete das Startplatz 23, bei Kawasaki-Pilot Geiger die 25. Position. Von der Pole ging der Japaner Yuta Okaya (Kawasaki) ins Rennen.

Typisch für die Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich in jeder Kurve die Positionen veränderten sowie durch die Windschattenduelle auch auf der fast einen Kilometer langen Geraden. Nach umkämpfen zwölf Runden brauste Samuel Di Sora (Kawasaki) als Sieger ins Ziel. Bruno Iglesias (2./Kawasaki) und Mirko Gennai (3./Yamaha) komplettierten das Podium.

Dirk Geiger erwischte keinen perfekten Start und lag nach Runde 1 auf der 20. Position. Schnell orientierte sich der Mannheimer nach vorne und lag zeitweise auf der achten Position. Auf der Ziellinie reichte es für den Kawasaki-Piloten zum zehnten Platz.

Lennox Lehmann fand erst bei Rennmitte in seinen Rhythmus, setzte dann aber starke Überholmanöver und kämpfte sich von Platz 25 nach der ersten Runde noch bis Platz 13 in die Punkteränge nach vorne.

So lief das Rennen

Runde 1: Okaya führt. Geiger auf Platz 20, Lehmann auf 25. Sturz von WM-Leader Álvaro Diaz (Yamaha) und Bruno Ieraci (Kawasaki) in Kurve 6.



Runde 2: Die Top-20 innerhalb 2,5 sec. Mittendrin Geiger auf 16. Lehmann, aber 4,5 sec zurück auf Platz 27.



Runde 3: Garcia (Yamaha) führt das Rennen an. Geiger schon auf Platz 14 angekommen.



Runde 4: Der Niederländer Steeman liegt vorne. Lehmann steckt im Getümmel und auf Platz 25 fest.



Runde 5: Die Top-20 in 2,8 sec. Geiger ganz stark auf der neunten Position.



Runde 6: Lehmann kommt in seinen Rhythmus und beginnt, Plätze gutzumachen. Sturz Valentim Garcia und Seabright.



Runde 7: An der Spitze setzen sich die Top-5 leicht ab. Geiger (7.) versucht, die Lücke wieder zu schließen. Lehmann auf Platz 17.



Runde 8: Stark – Lehmann (13.) macht in einer Runde vier Plätze gut.



Runde 9: Geiger (8.) 1,2 sec hinter dem Führenden, Lehmann (12.) 2,4 sec.



Runde 10: Die Spitzengruppe reicht bis zum Filipino Alberto auf Platz 19 (+ 3 sec).



Runde 11: Di Sora führt vor Steeman und Sabatucci. Geiger auf Platz 9, Lehmann Elfter.



Letzte Runde: Di Sora kommt mit 0,3 sec Vorsprung auf Iglesias und Gennai als Sieger ins Ziel. Geiger wird Zehnter, Lehmann 13.

Ergebnis Supersport-300: Estoril, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Samuel Di Sora Kawasaki 2. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,332 sec 3. Mirko Gennai Yamaha + 0,537 4. Kevin Sabatucci Kawasaki + 0,626 5. Victor Steeman Kawasaki + 0,657 6. Marc Garcia Yamaha + 1,110 7. Hugo De Cancellis Kawasaki + 1,310 8. Yuta Okaya Kawasaki + 1,342 9. Ruben Bijman Kawasaki + 1,354 10. Dirk Geiger Kawasaki + 1,362 11. Humberto Maier Yamaha + 2,089 12. Alessandro Zanca Kawasaki + 2,123 13. Lennox Lehmann KTM + 2,140 14. Matteo Vannucci Yamaha + 2,167 15. Alex Millan Kawasaki + 2,587