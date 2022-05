Lennox Lehmann (16): Sieg und Sturz in der IDM

Neben der Supersport-WM 300 bestreitet Lennox Lehmann auch die meisten Läufe der IDM 2022. Beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring gab für den KTM-Piloten Sekt und Selters.

In der Supersport-WM 300 ist Lennox Lehmann mit der einzigen KTM die Überraschung. Beim Saisonauftakt in Aragón fuhr der 16-Jährige von Startplatz 25 zwei grandiose dritte Plätze ein, ergänzte in Assen solide Top-10-Ergebnisse und belegt punktgleich mit dem Dritten in der Gesamtwertung den vierten WM-Rang.

Mit der Startnummer 1 für den aktuellen Champion nahm der Dresdner am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt der IDM 300 teil. Insgesamt stehen fünf von sieben Rennwochenenden in der der Deutschen Meisterschaft auf dem Plan.

«Die IDM ist die perfekte Möglichkeit, um unter Rennbedingungen zu trainieren. Das bringt mir wesentlich mehr als auf der Rennstrecke ohne Gegner zu fahren», erklärte der Freudenberg-Pilot auf idm.de. «Meinen IDM-Titel will ich natürlich versuchen zu verteidigen, auch wenn ich an zwei Rennwochenenden nicht teilnehmen kann.»

«Er wird auch einige Dinge für die WM testen», verriet Teamchef Carsten Freudenberg. «Wir waren schon beim offiziellen IDM-Test dabei und haben neue Federelemente und Elektronikeinstellungen für die WM ausprobiert.»

Die Rennen verliefen für Lehmann jedoch gemischt. Von Startplatz 2 brauste der Teenager im ersten Lauf am Samstag als Sieger über den Zielstrich. Doch im zweiten Rennen am Sonntag stürzte Lehmann in der sechsten Runde, blieb dabei aber unverletzt.

Wenn am 21./22. Mai der zweite IDM-Lauf in Oschersleben stattfindet, wird Lehmann fehlen. Dann steht der KTM-Pilot beim dritten Rennwochenende der Weltmeisterschaft in Estoril am Start.