Estoril, Lauf 1: Lehmann und Geiger in den Top-10

Die Vorzeichen für ein erfolgreiches erstes Rennen der Supersport-WM 300 in Estoril waren für Lennox Lehmann (KTM) und Dirk Geiger (Kawasaki) nicht optimal, dennoch kämpften sich die beiden Deutschen tapfer in die Top-10

Den Teilnehmern aus Deutschland fehlt es nicht an Speed, was Dirk Geiger als Zweiter im FP1 eindrucksvoll bewies, aber sehr wohl an Performance im Qualifying.



Denn in der Superpole erreichte Lennox Lehmann mit der einzigen KTM im Teilnehmerfeld nur Startplatz 23, für Geiger war es sogar nur die 25. Position. Außerdem wurde der Kawasaki-Pilot zu einer Long-Lap-Penalty verdonnert. Mit neuem Rekord ging dagegen der Japaner Yuta Okaya von der Pole ins Rennen.

Eher untypisch für die Nachwuchsserie machten sich Marc Garcia (Yamaha) und Samuel Di Sora (Kawasaki) an der Spitze auf und davon. Nach sechs Runden hatte das Duo bereits 2,5 sec Vorsprung, am Ende kreuzte Garcia als Sieger über die Ziellinie. Zweiter wurde Di Sora, Okaya Dritter.

Während sich Lehmann nach dem Start tapfer durchs Feld pflügte und in Runde 6 von 12 in den Top-6 ankam, tat sich Geiger schwerer und lag zum selben Zeitpunkt auf Platz 18. Doch in der zweiten Rennhälfte machte auch der Kawasaki-Pilot Position um Position gut. Bei noch zwei Runden lagen beide in den Top-10 mit Anschluss bis Platz 4. Am Ende wurde Lehmann als Siebter gewertet, Geiger als Zehnter.

So lief das Rennen:

Start: Okaya von der Pole in Führung. Sturz Alonso, De Cancellis und Marquez.



Runde 1: Iglesias führt, die Top-10 in einer Sekunde. Lehmann auf 16, Geiger 18.



Runde 2: Garcia vorne, das Feld dicht beieinander. Lehmann jetzt als 13. in den Punkten.



Runde 3: Schnellste Rennrunde WM-Leader Álvaro Diaz (Yamaha) in 1:51,389 min.



Runde 4: Lehmann jetzt Elfter, hat aber eine Lücke von 0,8 sec zu schließen. Geiger nach Long-Lap-Penalty auf Platz 20. Sturz Iglesias.



Runde 5: Di Sora mit schnellster Rennrunde in 1:50,569 min in Führung. Lehmann in den Top-10 mit Anschluss bis Platz 3!



Runde 6: Di Sora und Garcia an der Spitze um 2,4 sec vor dem Rest. Lehmann als Sechster nur 0,4 sec hinter Platz 3. Geiger auf 18.



Runde 7: Lehmann nach kleinem Fehler auf Platz 8 zurückgefallen. Geiger schließ zu den Top-15 auf.



Runde 8: Di Sora und Garcia schon um 3 sec enteilt.



Runde 9: Geiger auf 13 angekommen, nur 0,7 sec hinter Lehmann (8.)



Runde 10: Okaya hat sich auf Platz 3 um 1,2 sec abgesetzt. Lehmann und Geiger im Kampf um Platz 4.



Runde 11: Okaya verkürzt um eine Sekunde auf die Top-2. Lehmann auf 8, Geiger Zehnter.



Letzte Runde: Garcia gewinnt im Foto-Finish vor Di Sora. Lehmann Siebter, Geiger Zehnter.

Ergebnis Supersport-300: Estoril, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Marc Garcia Yamaha 2. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,041 sec 3. Yuta Okaya Kawasaki + 1,418 4. Victor Steeman Kawasaki + 2,951 5. Bruno Ieraci Kawasaki + 2,985 6. Alvaro Diaz Yamaha + 2,991 7. Lennox Lehmann KTM + 3,294 8. Matteo Vannucci Yamaha + 3,302 9. Ruben Bijman Kawasaki + 3,821 10. Dirk Geiger Kawasaki + 3,860 11. Alex Millan Kawasaki + 3,872 12. Kevin Sabatucci Kawasaki + 4,264 13. Alessandro Zanca Kawasaki + 4,371 14. Marco Gaggi Yamaha + 4,498 15. Dinis Borges Kawasaki + 5,155 16. Fenton Seabright Yamaha + 5,200 17. Daniel Mogeda Kawasaki + 7,727 18. Enzo Valentim Garcia Yamaha + 7,739 19. Sylvain Markarian Kawasaki + 7,761 20. Humberto Maier Yamaha + 7,822 21. Iker Garcia Abella Yamaha + 8,079 22. Gabriele Mastroluca Yamaha + 8,103 23. Troy Alberto Kawasaki + 16,373 24. Ioannis Peristeras Yamaha + 16,428 25. Mirko Gennai Yamaha + 20,038 26. Petr Svoboda Kawasaki + 20,297 27. Hugo De Cancellis Kawasaki + 28,919 28. Indy Offer Yamaha + 46,678 29. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 52,740 out Harry Khouri Kawasaki out Inigo Iglesias Kawasaki out Tomas Alonso Kawasaki