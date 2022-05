Lennox Lehmann & Dirk Geiger: Phänomenale Aufholjagd 21.05.2022 - 14:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Lennox Lehmann © donnyfoto.com Dirk Geiger

Von den Startplätzen 23 und 25 kommend zeigten Lennox Lehmann (KTM) und Dirk Geiger (Kawasaki) im ersten Rennen der Supersport-300-WM in Estoril starke Leistungen und fuhren in die Top-10. Platz 4 lag in Reichweite.