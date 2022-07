Most, Lauf 2: Grandioser Lehmann (KTM) auf dem Podest

Stark: Lennox Lehmann wurde in Most Dritter

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Most wurde nach einem Sturz abgebrochen. Hinter Sieger Victor Steeman (Kawasaki) und WM-Leader Álvaro Diaz (Yamaha) stürmte Lennox Lehmann (KTM) auf Platz 3 – von Startplatz 17!

Die beiden Supersport-300-Piloten aus Deutschland sinnten im zweiten Rennen in Most auf Wiedergutmachung. Denn Dirk Geiger (Kawasaki) wurde im ersten Lauf am Samstag abgeräumt, Lennox Lehmann (KTM) wählte den falschen Reifen und ging mit Regenreifen auf nur leicht feuchter Piste unter.

Als Sechster der Startaufstellung hatte Geiger beste Voraussetzungen für ein gutes Finish, Lehmann musste dagegen von Platz 17 ins Rennen gehen. Von der Pole startete der Italiener Kevin Sabatucci (Kawasaki).

Der erste Startversuch wurde nach einem Sturz von Indy Offer und Ruben Bijmam abgebrochen, der Restart erfolgte über nur neun Runden.

Geiger und Lehmann enttäuschten nicht. Schon in der zweiten Runde lagen die beiden Deutschen in der Spitzengruppe in den Top-5. Aber die Rennen der Nachwuchsserie sind von Windschattenschlachten geprägt, entsprechend schnell kann man Plätze gewinnen oder verlieren. Nur der Niederländer Victor Steeman konnte sich an der Spitze absetzen und einen komfortablen Vorsprung herausfahren.

In Runde 7 stürzte Alessandro Zanca (Kawasaki), weshalb das Rennen erneut abgebrochen werden musste. Weil zwei Drittel der Distanz gefahren wurde, erfolgte kein Neustart und es gab volle Punkte.

Am letzten Zeitmesspunkt lag Kawasaki-Pilot Steeman deutlich in Führung, Platz 2 ging an Álvaro Diaz (Yamaha) und Platz 3 wurde Lennox Lehmann mit der einzigen KTM zugesprochen. Dirk Geiger kam als Sechster in die Wertung.

So lief das Rennen

Start: Vorn Perez Gonzalez, Geiger auf 3 und Lehmann auf Platz 9! Sabatucci nur auf elf.



Runde 1: Steeman vor Geiger, Lehmann als Neunter über die Linie. Sturz Harry Khouri.



Runde 2: Die Top-2 unverändert. WM-Leader Álvaro Diaz aus dem Nichts auf Platz 3. Lehmann Fünfter. Sturz Mirko Gennai.



Runde 3: Steeman 0,4 sec vor Lehmann, Geiger wurde im Getümmel auf Platz 6 zurückgereicht.



Runde 4: Steeman weiter in Führung, dahinter geht es enger zu. Geiger biegt als Zweiter in die Schikane nach Start-Ziel ein. Schnellste Rennrunde Sabatucci in 1:46,749 min.



Runde 5: Steeman setzt sich weiter an, führt in 1:46,596 min um 1,8 sec vor Lehmann, Geiger, Di Sora und Perez-Gonzalez.



Runde 6: Die Verfolgergruppe umfasst neun Piloten, die Positionen ändern sich in jeder Kurve.



Runde 7: Sturz Alessandro Zanca – das Rennen wird abgebrochen. Steeman siegt, dann Diaz und Lehmann. Geiger wird Sechster.

Ergebnis Supersport-300: Most, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Victor Steeman Kawasaki 2. Alvaro Diaz Yamaha + 2,811 sec 3. Lennox Lehmann KTM + 3,014 4. Samuel Di Sora Kawasaki + 3,015 5. Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki + 3,051 6. Dirk Geiger Kawasaki + 3,227 7. Yuta Okaya Kawasaki + 3,438 8. Kevin Sabatucci Kawasaki + 3,794 9. Marc Garcia Yamaha + 3,861 10. Ton Kawakami Yamaha + 4,291 11. Petr Svoboda Kawasaki + 7,379 12. Matteo Vannucci Yamaha + 7,386 13. Daniel Mogeda Kawasaki + 7,450 14. Humberto Maier Yamaha + 7,453 15. Hugo De Cancellis Kawasaki + 8,030 16. Filip Feigl Kawasaki + 12,107 17. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 12,172 18. Bruno Ieraci Kawasaki + 12,463 19. Iker Garcia Abella Yamaha + 12,544 20. Gabriele Mastroluca Yamaha + 13,129 21. Marco Gaggi Yamaha + 13,546 22. Fenton Seabright Yamaha + 13,553 23. Ioannis Peristeras Yamaha + 20,495 24. Troy Alberto Kawasaki + 30,349 out Alessandro Zanca Kawasaki out Alex Millan Kawasaki out Mirko Gennai Yamaha out Harry Khouri Kawasaki out Ruben Bijman Kawasaki out Indy Offer Yamaha