Lennox Lehmann (KTM): Strafe nur ein Schönheitsfehler

Von Startplatz 21 kommend kämpfte sich Lennox Lehmann aus dem sächsischen Team Freudenberg KTM Paligo im zweiten Rennen der Supersport-300-WM in Misano bis auf Platz 5 nach vorne.

Die Zielflagge sah Lennox Lehmann in Lauf 2 auf dem Misano World Circuit als Fünfter. Doch weil er in der letzten Runde des wie immer sehr umkämpften Supersport-300-Rennens neben die Strecke geriet, wurde er von den FIM Stewards um einen Platz zurückgestuft und sein Kumpel Dirk Geiger rückte eins nach vorne.

Nach Platz 21 in der Qualifikation und dem Sturz im ersten Lauf war Position 6 im zweiten Rennen eine Erlösung für den 16-Jährigen. Er fuhr mit der einzigen KTM RC390R im Feld auch die schnellste Rennrunde. Die Laune in der Freudenberg-Box war entsprechend ausgelassen, als SPEEDWEEK.com vorbeischaute.

«Meine Quali war mal wieder schlecht», bemerkte Lennox. «Mein Plan war eigentlich gut, ich hatte mit den SKM-Jungs Dirk Geiger und Troy Alberto etwas ausgemacht, wir sind dann aber auf eine Gruppe aufgelaufen, das gab einige Verwirrung. Eigentlich wollten wir nur zu dritt fahren. Für Dirk hat es geklappt, er wurde Zehnter, für Troy und mich nicht, das war schade.»

Der Ausrutscher im ersten Lauf war laut Lehmann mit viel Pech verbunden: «Eine Yamaha hat zwei Kawa rausgeschoben und ich bin in die Lücke rein. Eine der Kawa kam wieder rein, berührte mich leicht und mir rutschte das Vorderrad weg. Ich habe dann ihn mit meinem Motorrad mitgenommen und noch einen dritten, der mich anschließend am Rücken traf und überfuhr. Ich hatte Glück, mein Airbag war da schon offen. Da hatte niemand Schuld, das war ein unglücklicher Rennunfall.»

1,1 sec fehlten Lehmann im zweiten Rennen zu Sieger Alvaro Diaz (Yamaha). «In der ersten Kurve ist einer gestürzt und ich musste von der Strecke», schilderte er die turbulente Startphase. «Es gab viele Berührungen, auf der Gegengerade ist mir einer in die Seite gekracht und ich bin bestimmt 20 Meter übers Grün gefahren, ich hing nur noch mit einer Hand am Motorrad. Das war knapp, ich verlor einige Positionen.»



Umso respektabler ist der sechste Platz; insgesamt hat der Dresdner jetzt 69 Punkte und ist in seiner ersten WM-Saison starker Achter in der Gesamtwertung.