Barcelona, Lauf 1: Buis gewinnt, Geiger Sechster

Die Supersport-WM 300 trug beim Meeting in Barcelona das erste Rennen des Tages aus. Während Jeffrey Buis (Kawasaki) gewann, fuhr Dirk Geiger (KTM) als Sechster über die Ziellinie.

Der Circuit de Catalunya-Barcelona ist in diesem Jahr Schauplatz des zweiten Saisonmeetings der Supersport-WM 300. In der Superpole am Vormittag fuhr Humberto Maier die schnellste Zeit, der Brasilianer musste dennoch von ganz hinten in den ersten Lauf starten, weil er mit seiner Yamaha im ersten Training auf der Ideallinie bummelte. Von der Pole startete deshalb überraschend Kawasaki-Pilot Fenton Seabright. Assen-Doppelsieger und WM-Leader Petr Svoboda (Kawasaki) erreichte nur Startplatz 16. Die KTM-Piloten haben auf der spanischen Strecke Mühe: Dirk Geiger war 19. der Startaufstellung, Lennox Lehmann 22.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie. Auf der längsten Geraden im Kalender lieferten sich die Piloten Windschattenduelle, die das Klassement ständig über den Haufen warf. Der nach Runde 1 um fast eine Sekunde vorn liegende Jeffrey Buis (Kawasaki) behauptete für drei Runden die Führung, bis er vom Pulk aufgeschnupft wurde.

Während Lennox Lehmann das Rennen in aussichtsloser Position aufgab, fuhr Dirk Geiger ein sehr engagiertes Rennen und tauchte in Runde 7 erstmals in die Top-5 auf. Bis zur letzten Runde führte der Mannheimer mehrfach, auf der Ziellinie fehlten ihm als Sechster nur 0,481 sec auf Sieger Jeffrey Buis.

So lief das Rennen:

Runde 1: Buis vor Vanucci und Zanca. Lehmann auf Platz 18 vor, Geiger auf 20.



Runde 2: Buis behauptet mit 0,8 sec Vorsprung auf der Geraden die Führung.



Runde 3: Der Vorsprung von Buis ist auf 0,2 sec geschmolzen. Geiger mit 3,6 sec Rückstand auf Platz 19, Lehmann liegt 5,4 sec zurück auf der 25. Position.



Runde 4: Valentim ist neuer Führender, Buis nur noch Sechster. Geiger (17.) verkürzt auf 2,7 sec Rückstand.



Runde 5: Geiger als 16. nur noch eine Sekunde zurück! Lehmann abgeschlagen auf 27.



Runde 6: Als 13. robbt sich Geiger immer weiter nach vorn. Erstaunlich: Maier auf Platz 5!



Runde 7: Die Top-16 fahren innerhalb einer Sekunde! Geiger vor auf Platz 5.



Runde 8: Buis wieder vorn. Lennox Lehmann gibt das Rennen auf.



Runde 9: Die Top-8 haben sich leicht abgesetzt.



Runde 10: Geiger erstmals in Führung! Sturz Raffaela Tragni (Yamaha).



Runde 11: Geiger führt die gesamte Runde, wird vor der ersten Kurve aber auf Platz 8 durchgereicht. Sturz von fünf Piloten in der Spitzengruppe.



Letzte Runde: Buis gewinnt vor Di Sora und Gennai, Geiger wird Sechster.