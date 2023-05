Sieg in Barcelona: Jeffrey Buis besser als Carrasco

Nach einem Jahr kehrte Jeffrey Buis in die Supersport-WM 300 zurück. Dass der Weltmeister von 2020 dort besser aufgehoben ist, bewies der Niederländer beim Meeting in Barcelona als Sieger im ersten Lauf.

Nach der Supersport-WM 300 2021 orientierte sich Jeffrey Buis in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft und bestritt im Kawasaki-Team MotoZoo die Überseerennen in Argentinien und Indonesien. Auf Anhieb schaffte es der Niederländer in die Punkte und einigte sich mit dem italienischen Team für 2022. Aber die Saison war ein Desaster, Buis schaffte es nicht einmal in die Top-15.

Für dieses Jahr kehrte der 21-Jährige in die Supersport-WM 300 und seinem Weltmeisterteam MTM Kawasaki zurück. Es war die richtige Entscheidung: Nach einem durchwachsenen Heimrennen in Assen gewann Buis in Barcelona den ersten Lauf und stieg im zweiten Rennen als Dritter erneut auf das Podium. «Es war ein großartiges Wochenende und ich bin froh, nach einer schwierigen Saison wieder an der Spitze zu stehen», sagte der Kawasaki-Pilot erleichtert. «Es ist großartig, hier zu gewinnen, und ich kann dem Team, meiner Familie und meinen Sponsoren wirklich nur dafür danken, dass sie das möglich gemacht haben, zusammen mit dem Podium in Rennen 2.»

Für das belgische MTM-Team war es ebenfalls ein denkwürdiges Meeting: Vor einem Jahr hatte der später in Portimão tödlich gestürzte Victor Steeman ebenfalls einen Laufsieg eingefahren. «Es war ein unglaubliches Wochenende für uns», befand auch Landsmann Buis. «Wir haben hart gearbeitet, um das richtige Set-up zu finden, wir hatten das ganze Wochenende über die Pace, und die Ergebnisse haben gezeigt, wie stark wir sind, und wir wollen so weitermachen. Jetzt freue ich mich auf Misano und kann es kaum erwarten, dort zu sein!»

Erstaunlich: Die meisten Siege in der Nachwuchsserie hatte bis Barcelona die Spanierin Ana Carrasco mit sieben Siegen, gemeinsam mit Buis und Marc Garcia. Mit seinem achten Sieg ist der Niederländer nun alleiniger Rekordhalter.