Barcelona, Lauf 2: Beide KTM-Piloten in den Punkten

Der spannende zweite Lauf der Supersport-WM 300 setzte den Schlusspunkt unter das Meeting in Barcelona. Yamaha-Pilot Mirko Gennai holte den Sieg. Die KTM-Asse Dirk Geiger und Lennox Lehmann fuhren in der Spitzengruppe.

In der Superpole am Samstag fuhr der Brasilianer Humberto Maier (Yamaha) die schnellste Zeit. Assen-Doppelsieger Petr Svoboda (Kawasaki) erreichte nur Startplatz 17. Dirk Geiger ging als 19. in das zweite Rennen, sein Freudenberg-Teamkollege Lennox Lehmann als 22.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie. Auf der längsten Geraden im Kalender lieferten sich die Piloten Windschattenduelle, die das Klassement ständig änderten. Nach zwölf Runden kreuzten die Top-11 innerhalb nur einer Sekunde die Ziellinie.

Mittendrin im Kampf um den Sieg war Dirk Geiger. Der Mannheimer begeisterte mit einer starken Pace und führte das Feld der Supersport-WM 300 mehrfach an. Als Sechster mit 0,579 sec Rückstand auf den Sieger wurde der KTM-Pilot unter Wert geschlagen. Der zweite Freudenberg-Pilot, Lennox Lehmann, fuhr ein eher unauffälliges, aber solides Rennen auf der 15. Position in Ziel. Es ist der erste WM-Punkt des Teenagers in dieser Saison.

Als Sieger wurde Yamaha-Pilot Mirko Gennai gewertet, der nur 0,027 sec vor seinem Landsmann und Markenkollegen Matteo Vanucci die Ziellinie überquerte. Dritter wurde Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis (Kawasaki).

So lief das Rennen

Runde 1: Buis führt vor Maier und Perez. Geiger auf Platz 20, Lehmann 24.



Runde 2: Die Positionen ändern sich ständig. Vorn haben sich Buis, Vanucci, Perez, Di Sora und Maier leicht abgesetzt. Geiger auf 16 mit Anschluss bis Platz 11.



Runde 3: Svoboda und Geiger schließen nach vorn auf.



Runde 4: Geiger jetzt Elfter. Di Sora bekommt eine LLP und fällt aus der Spitzengruppe.



Runde 5: Vanucci führt, Geiger als Sechster mit 0,7 sec Rückstand. Lehmann auf 24.



Runde 6: Geiger hat die Führung übernommen! Sturz Di Sora.



Runde 7: Die Spitze besteht aus 15 Piloten innerhalb einer Sekunde. Geiger mischt konstant vorn mit, Lehmann fährt auf Platz 18.



Runde 8: Lauf-1-Sieger Buis am Ende der vorderen Gruppe.



Runde 9: Perez führt vor Seabright und Mogeda. Lehmann auf 17.



Runde 10: Erstaunlich – die Top-20 Piloten liegen innerhalb nur 2,5 sec. Mittendrin Geiger und Lehmann.



Runde 11: Geschickt hat sich Buis wieder nach ganz vorn gearbeitet und zieht das Tempo an.



Letzte Runde: Gennai gewinnt vor Vanucci und Buis. Geiger auf Platz 6, Lehmann holt einen Punkt.