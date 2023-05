Lennox Lehmann (KTM): «In Misano voll dabei»

Nach drei Ausfällen in Folge sah Lennox Lehmann im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Barcelona endlich das Ziel. Der Freudenberg KTM-Pilot freut sich über seinen ersten Punkt für die Gesamtwertung.

Der Saisonauftakt der Supersport-WM 300 in Assen war für Lennox Lehmann ein Desaster. Während sein Teamkollege Dirk Geiger mit der neuen KTM RC390R im ersten Rennen aufs Podium fuhr und im zweiten Lauf Siebter wurde, stürzte der Teenager in beiden Rennen und ging leer aus.

Nicht besser begann das Meeting in Barcelona am vergangenen Wochenende: Nur Startplatz 18 in der Superpole und im ersten Rennen erneut keine Zielankunft, dieses Mal aber unverschuldet.



«Die Trainings waren gar nicht mal schlimm. Die Platzierungen waren zwar nicht so gut, uns war aber klar, woran wir arbeiten müssen und auch wo ich Fehler mache und Zeit liegen lasse», erzählte Lennox. «Die Superpole war chaotisch. Ich bin allein gefahren und habe keine perfekte Runde zusammenbekommen, deswegen ging es wieder von relativ von weit los. Im ersten Rennen habe ich Pech gehabt. Es gab ein technisches Problem, weshalb ich das Rennen nicht zu Ende fahren konnte.»

Im zweiten Lauf benötigte der Freudenberg-Pilot eine Weile, bis er sich nach vorn orientieren konnte. Nur 24. nach der Runde, 21. bei Halbzeit, bis er in der Schlussphase in der großen Spitzengruppe nicht weit von einer Top-Platzierung entfernt war. Als 15. kreuzte Lehmann die Ziellinie, lediglich 2,5 sec hinter dem Sieger.



«Im Warm-up am Sonntagvormittag haben wir etwas ausprobiert, damit ich ein besseres Gefühl bekomme. Das hat gepasst, eine super Arbeit vom Team. Im zweiten Lauf habe ich mich mit den Reifen aber nicht mehr so gut gefühlt, weil es wärmer war und hatte viele Rutscher», erklärte der Dresdner. «Jetzt geht es darum, dass wir uns beim IDM-Meeting auf dem Sachsenring ein gutes Set-up erarbeiten, um in Misano voll dabei zu sein und um die Plätze zu kämpfen, wo wir sein wollen.»