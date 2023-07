Dirk Geiger (KTM): Nach Platz 2 jetzt WM-Zweiter 15.07.2023 - 13:52 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Dirk Geiger feierte seinen dritten Podestplatz in dieser Saison

Matteo Vannucci und Polesetter Dirk Geiger fuhren im ersten Rennen der Supersport-300-WM in Imola in ihrer eigenen Liga. «Ich war wieder so kurz vor dem Sieg…», meinte der deutsche KTM-Fahrer nach Platz 2.