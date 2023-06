Dirk Geiger (KTM) zog es durch: Jubel nach Platz 2

Um in der Supersport-WM 300 aufs Podium zu fahren, reicht ein gutes Motorrad nicht aus, auch taktisch muss der Fahrer alles richtig machen. Beim Meeting in Misano passte bei Dirk Geiger und KTM im zweiten Lauf alles zusa

Die neue KTM RC390R bewies bereits mit Platz 3 beim Saisonauftakt in Aragon ihre Schlagkraft. Allerdings bekam Freudenberg-Ass Dirk Geiger diesen erst drei Stunden nach Zieleinlauf zugesprochen, nachdem die turbulente Schlussrunde analysiert und alle Strafe verteilt waren.

Bei den folgenden Rennen war das Glück dem 20-Jährigen weniger hold. Obwohl der Mannheimer stets in der Spitzengruppe fuhr, reichte es nicht mehr für die Top-5.

Dabei fehlte nie viel: Selbst als Zehnter im ersten Lauf in Misano verpasste er das Podium nur um 0,9 sec! Auf das schlechteste Finish der Saison ließ Geiger im zweiten Rennen am Sonntag das bisher beste Ergebnis folgen – Platz 2, nur 0,062 sec hinter dem Sieger!

«Schon das erste Rennen war eigentlich ganz okay, ich war aber nicht angriffslustig genug», resümierte der KTM-Pilot. «Dadurch habe ich ein besseres Ergebnis verspielt. Ich war nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Diesen Punkt habe ich im zweiten Lauf besser gemacht. Das Rennen war echt hart, ich fühlte mich auf dem Bike aber extrem wohl und dachte in der letzten Runde, dass ich es jetzt durchziehe. Ein kleiner Fehler in der letzten Runde hat mich den Sieg gekostet, aber ich bin trotzdem überglücklich. Ich freue mich riesig für KTM und das Team – es wurde Zeit. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen, dann wird das Podium hoffentlich Standard und gerne auch eine Position besser.»

Beide Rennen in Misano wurden sensationell von Gaststarter Bruno Ieraci (Kawasaki) gewonnen. Als Stammfahrer zwischen 2019 und 2022 hatte der Italiener zuvor nur in Losail 2019 als Dritter auf dem Podium gestanden.

Auch in der Gesamtwertung sieht es für KTM und Dirk Geiger erfreulich aus: Mit 71 Punkten belegt der Deutsche den dritten Platz.