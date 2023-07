Ex-300-Weltmeister attestiert Kove Sieg-Potenzial

Die chinesischen Rennfahrer, mit denen Kove die ersten Meetings der Supersport-WM 300 absolvierte, hatten nicht das Format für die Weltmeisterschaft. Marc Garcia fuhr mit der 321RR in Imola satt in die Punkte.

Das Potenzial der Kove 321RR war bei den ersten drei Meetings der Supersport-WM 300 kaum einzuschätzen, weil die Piloten Shengjunjie Zhou und Junhao Zhan keine Rennstrecke kannten und international gänzlich unerfahren waren. Tatsächlich war es schwer nachzuvollziehen, auf welcher Basis die beiden Chinesen überhaupt die erforderliche Lizenz für die Weltmeisterschaft erhielten.

Beim Meeting in Imola pilotierte mit Marc Garcia ein erwiesener Top-Pilot die 321RR. Der Spanier war 2017 mit Yamaha der erste Weltmeister der 300er-Serie, fuhr sieben Siege und 14 Podestplätze ein. Der 23-Jährige verfügt auch über Erfahrung mit der Kawasaki Ninja 400. «Das Motorrad liegt irgendwo zwischen der Kawasaki und der Yamaha. Das Chassis ist ähnlich wie das der Yamaha, aber ein wenig steifer, obwohl es mehr nach Yamaha als nach Kawasaki aussieht», sagte Garcia bei WorldSBK. «Einige Aspekte müssen noch verbessert werden, unter anderem die Aerodynamik – aber das erfordert Zeit und viele Runden. Kove kann gewinnen und auf das Podium kommen.»

Von Startplatz 19 fuhr Garcia im ersten Lauf auf Platz 8 ins Ziel und holte damit die ersten WM-Punkte für Kove. Im zweiten Rennen kam er jedoch nicht über Platz 21 hinaus.

«Es hätte besser laufen können. Das Problem war die Superpole», weiß Garcia. «In dieser Kategorie kann man in allen Sektoren schnell sein, aber wenn man in den letzten kommt, wird es ein Nadelöhr und man kann seine Runde nicht verbessern. Ich war das ganze Wochenende in den Top-10, und in der Superpole hätten wir leicht unter die ersten Fünf kommen können, aber ich konnte meine Runde nicht verbessern, und das hat mir das ganze Wochenende geschadet.»

«Am Samstag konnte ich zurückkommen, aber es ist sehr schwierig, das Rennen von so weit hinten zu beginnen. Wir hätten um die ersten fünf Plätze kämpfen können. Am Sonntag war es genau andersherum. Etwas ist mit dem Motorrad passiert und ich konnte nicht schnell sein», bedauerte Garcia. «Es ist normal, dass solche Dinge passieren. Wir sind das einzige Team mit diesem Motorrad, und es ist schwierig, auf diese Weise zu arbeiten. Als die Meisterschaft begann, gab es 10 Yamahas, 10 Kawasakis und vier KTMs. Es ist etwas ganz anderes, mit nur einem Motorrad zu arbeiten. Aber das Wochenende war sehr positiv, und ich bin sicher, dass es in Most noch besser sein wird.»

Es ist möglich, dass Garcia bis zum Saisonende zum Einsatz kommen wird. Mit konstanten Ergebnissen in den Top-15 werden andere Teams über einen Wechsel zu Kove für die Saison 2024 nachdenken.