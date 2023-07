Most, Lauf 2: KTM-Piloten im Regenchaos chancenlos

Aldi Mahendra (li) gewann den zweiten Lauf der SSP-300 in Most

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Most wurde wegen Starkregen mit Verspätung gestartet. Während der Indonesier Aldi Mahendra (Yamaha) gewann, holte von den KTM-Piloten nur Gaststarter Walid Khan WM-Punkte.

Zum zweiten Rennen der Supersport-WM 300 zogen dunkle Wolken über dem Autodrom Most auf. Als es auf der Aufwärmrunde regelrecht schüttete, wurde der Start abgebrochen und die Motorräder zurück in die Box gebracht. Der Regen war so heftig, dass das Wasser auf der Strecke stand und auch die Sicht stark beeinträchtigt war.

Erst mit fast einer Stunde Verspätung konnte das Rennen über nur noch 8 Runden und auf nasser Piste gestartet werden. Auf Pole stand Kawasaki-Pilot Jose Perez, auf Platz 2 qualifizierte sich Matteo Vannucci und als Dritter in der ersten Reihe überraschte Kove-Pilot Marc Garcia. WM-Leader Dirk Geiger erreichte mit der besten KTM lediglich Startplatz 14.

In der ersten Kurve übernahm Galang Hendra Pratama das Kommando und übernahm die Führungsarbeit – monsumartige Regenfälle ist der Yamaha-Pilot aus seiner indonesischen Heimat gewohnt. Der 24-Jährige führte bereits um 3 sec, als er nach drei Runden mit einem technischen Problem das Rennen aufgeben musste.

Fortan kämpfte an der Spitze eine Fünfergruppe, in der sich mit Aldi Mahendra (Yamaha) ein Landsmann von Pratama durchsetzte. Die Kawasaki-Piloten Pepe Osuna (2.) und Jose Perez (3.) stiegen mit dem Indonesier auf das Podium.

Die KTM-Piloten traten im zweiten Rennen kaum in Erscheinung. Gaststarter Walid Khan fuhr in der Verfolgergruppe ein solides Rennen und kreuzte als Zehnter die Ziellinie. Um fast eine Minute abgeschlagen erreichten Lennox Lehmann (22.) und Dirk Geiger (23.) das Ziel.

In der Gesamtwertung ist für Geiger dennoch nichts verloren. Die WM-Führung musste der Mannheimer zwar an den Spanier Perez abtreten, mit nur einem Punkt Rückstand ist der KTM-Pilot als Zweiter aber in Schlagdistanz.

So lief das Rennen:

Start: Hendra Pratama vor Perez und Maier in die erste Kurve. Gaststarter Khan auf 19. Geiger auf 20 zurückgefallen, Lehmann nur auf 28.



Runde 1: Pratama 2 sec vor Mahendra und Perez. Alberto draußen.



Runde 2: Pratama 3 sec vor Mahendra, Di Sora und Garcia. Khan Zwölfter. Geiger nur noch auf 26, unmittelbar dahinter Lehmann.



Runde 3: Pratama fällt mit technischem Problem zurück. Mit Mahendra übernimmt ein anderer Indonesier die Führung.



Runde 4: Eine Fünfergruppe an der Spitze hat 2 sec Vorsprung auf die Verfolger. Einzige KTM in den Punkten ist die von Khan.



Runde 5: Feanton Seabright (6.) holt mit den schnellsten Rundenzeiten zur Spitze auf.



Runde 6: Seabright ist dran – er fährt 2 sec schneller als der Rest.



Runde 7: Osuna, Garcia und Mahendra setzen sich leicht von Perez, Di Sora und Seabright ab.



Letzte Runde: Mahendra gewinnt vor Osuna und Perez. Garcia gestürzt. Khan wird Zehnter, keine Punkte für Lehmann (22.) und Geiger (23.).