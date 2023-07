Most, Lauf 1: KTM-Ass Lehmann gewinnt Regenlotterie

Einsetzender Regen sorgte für ein turbulentes erstes Rennen der Supersport-WM 300 in Most. Mutig fuhr Freudenberg KTM-Pilot Lennox Lehmann mit Slicks seinen ersten WM-Sieg ein. Dirk Geiger behauptete die Gesamtführung.

Marc Garcia sorgte in der Superpole der Supersport-WM 300 in Most für eine Sensation, indem er die Kove 321RR auf Startplatz 3 in die erste Reihe stellte. Die Chinesen stiegen erst in diesem Jahr in die Weltmeisterschaft ein und fährt mit dem Spanier auf dem Niveau der etablierten Hersteller.



Die Pole sicherte sich Kawasaki-Pilot Jose Perez, auf Platz 2 qualifizierte sich Matteo Vannucci mit der besten Yamaha. WM-Leader Dirk Geiger erreichte mit der besten KTM lediglich Startplatz 14.

Das Teilnehmerfeld war auf der Aufwärmrunde, als vereinzelte Tropfen aus den dunklen Wolken fielen. Der Regen wurde stärker, in Runde 6 kamen die ersten Piloten zum Reifenwechsel an die Box.



Aber nicht alle: Lennox Lehmann übernahm mit Slicks die Führung und fuhr angesichts der Bedingungen beeindruckende Rundenzeiten. Der KTM-Pilot setzte sich auch von anderen Piloten mit Slicks ab und fuhr mit 3,5 sec Vorsprung auf Marco Gaggi (Yamaha) und 26 sec (!) auf Daniel Mogeda (Kawasaki) den Sieg ein.

Zu den Piloten, die auf Regenreifen wechselten, gehörte Dirk Geiger. Zu Beginn in den Top-5 kämpfend, erreichte der Teamkollege von Lehmann nur als 18. das Ziel. Die WM-Führung behauptete der Mannheimer dennoch, weil seine direkten Konkurrenten ebenfalls strauchelten.



Pech hatte auch der dritte Freudenberg-Pilot in Most. Gaststarter Walid Khan fiel mit Sturz aus.

So lief das Rennen

Start: Perez und Garcia zuerst biegen in die erste Kurve ein, im Mittelfeld ein Massencrash mit sieben Piloten. Geiger auf Platz 13.



Runde 1: Gaststarter Kahn führt vor Perez, Maier und Di Sora. Geiger Siebter, Lehmann auf 13.



Runde 2: Der Regen wird stärker. Perez setzt sich leicht von Di Sora und Kahn ab. Geiger Sechster.



Runde 3: Perez 0,8 sec vor Di Sora und Kahn. Geiger auf Platz 5, Lehmann Zwölfter. Schnellste Runde Mahendra (8.) in 1:47,583 min.



Runde 4: Di Sora gestürzt, Long-Lap-Penalty für Kahn. Die Top-7 innerhalb einer Sekunde.



Runde 5: Es wird immer rutschiger – Bijman und Svoboda stürzen. Die Rundenzeiten nur noch um 2 min.



Runde 6: Die ersten Piloten kommen zum Reifenwechsel an die Box, auch Dirk Geiger.



Runde 7: Das Feld sortiert sich noch. Nur die führenden Piloten waren noch nicht an der Box. Khan stürzt.



Runde 8: Lehmann übernimmt mit Slicks die Führung – die Piloten mit Regenreifen sind nur 5 sec schneller!



Runde 9: Lehmann 3 sec vor Gaggi und 5,4 sec vor Modena. Geiger auf Platz 12.



Runde 10: Lehmann (1.) fährt 1:59 min, Perez (6.) mit Regenreifen eine 1:56 min – aber der KTM-Pilot führt mit über 30 sec!



Runde 11: Geiger auf 17 außerhalb der Punkte.



Runde 12: Lehmann führt 3,6 sec vor Gaggi und 18 sec vor Mogeda. Garcia mit der Kove auf Platz 7.



Runde 13: Mit 2,7 sec Vorsprung geht Lehmann in die letzte Runde.



Letzte Runde: Lehmann siegt vor Gaggi und Mogeda, Geiger überrundet auf Platz 18.