Sensationssieger Lennox Lehmann überholte 21 Gegner 29.07.2023 - 18:30 Von Thorsten Horn

© Thorsten Horn Lennox Lehmann und das Team Freudenberg KTM feiern den Sieg in Most

Auf sein Hoch am Freitag folgte für Lennox Lehmann (Freudenberg KTM) am Samstag in Most der 22. Startplatz. Mit einer sehr beherzten Fahrt eroberte er überraschend seinen ersten Sieg in der Supersport-300-WM.