WM-Titel und Siege – wie machen die Niederlande das?

Am kommenden Wochenende könnte der Niederländer Jeffrey Buis (Kawasaki) zum zweiten Mal die Supersport-300-Weltmeisterschaft gewinnen, und mit Loris Veneman haben unsere Nachbarn bereits das nächste Talent am Start.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Talente die kleinen Niederlande hervorbringen, gerade im Vergleich zu Deutschland mit der fast fünffachen Einwohnerzahl. 18 Niederländer haben mehr als zwei Rennen in der Supersport-WM 300 bestritten, aber nur acht Deutsche. Eine Weltmeisterschaft und 25 Siege stehen zarten vier Rennerfolgen gegenüber.

Am kommenden Wochenende in Portimão könnte Jeffrey Buis sogar seine zweite Weltmeisterschaft gewinnen. Mit elf Siegen ist der 21-Jährige schon jetzt der erfolgreichste 300er-Pilot, zuletzt gewann er am vergangenen Wochenende in Aragón das zweite Rennen. Der Kawasaki-Pilot geht mit 30 Punkten Vorsprung auf den Spanier José-Luis Perez in das Finale.



«Wir waren in Aragón vom ersten Tag an aus eigener Kraft schnell, und das konnten wir im Rennen zeigen, als wir alleine eine starke Pace fuhren», erklärte Buis. «Wir haben einen guten Vorsprung in der Meisterschaft, aber wir müssen konzentriert bleiben und versuchen, auch im letzten Rennen Podiumsplätze und gute Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte mich beim gesamten Team für die geleistete Arbeit bedanken, und jetzt steuern wir auf die letzte Runde der Saison zu!»

Buis fährt für das belgische Kawasaki-Team MTM, das mit Loris Veneman einen weiteren Siegfahrer in seinen Reihen hat. Der Sohn des ehemaligen WM-Fahrers Barry fährt seine erste WM-Saison, 2022 beendete er den Northern Talent Cup als Vierter. Nach seinem ersten Podium in Magny-Cours fuhr der 17-Jährige in Aragón im ersten Lauf den Sieg ein.



«Ich habe meinen allerersten Sieg in der 300er-WM geholt und das ist wirklich ein gutes Gefühl», strahlte der Teenager. «Ich habe hart für diesen ersten Sieg gearbeitet und ich kann dem Team, meinen Sponsoren, meiner Familie und all den Leuten, die an mich geglaubt haben, nicht genug danken. Es war ein großartiges Wochenende, leider konnten wir in Rennen 2 nicht noch einmal auf das Podium fahren. Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Saison in Portimão zu beenden und zu versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen.»