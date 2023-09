Aragón, Lauf 1: Drama für KTM und Dirk Geiger

Das erste Rennen der Supersport-WM 300 in Aragón wurde von Kawasaki-Pilot Loris Veneman gewonnen. Nach Stürzen holten Dirk Geiger und Lennox Lehmann keine Punkte. Der Titelgewinn durch KTM ist in weite Ferne gerückt.

Das Wetter in Aragón ist ideal für spannenden Motorsport und bot gute Bedingungen für das erste Rennen der Supersport-WM 300. Die Top-3 der Gesamtwertung, Jeffrey Buis, José Perez Gonzalez und Dirk Geiger, waren nur von 13 Punkten getrennt und sie alle qualifizierten sich in der Superpole in den Top-5. Als Zweiter stand KTM-Pilot Geiger in der ersten Reihe. Nach dem Meeting in Spanien steht nur noch das Finale in Portimão am nächsten Wochenende auf dem Programm.

Doch nach einem Sturz von Samuel Di Sora (Kawasaki) wurde das Rennen in Runde 4 abgebrochen und über nur fünf Runden mit dem letzten Stand neu gestartet. Auf der Pole stand nun Geiger vor den Kawasaki-Piloten Perez und Osuna Saez. Beim zweiten Start fehlte Lennox Lehmann (KTM), der zuvor in der ersten Runde von Antonio Torres abgeräumt wurde.

Geiger startete stark in das Rennen und führte das Feld die ersten drei Runden an. Als der Mannheimer in Positionskämpfe verwickelt wurde, stürzte er in Kurve 9 der vierten Runde – ein herber Dämpfer für die Titelhoffnungen des Deutschen und von KTM.

Typisch für die Nachwuchsserie verlief das Rennen mit vielen Windschattenduellen und ständigen Positionsänderungen. Seinen ersten Sieg räumte der Niederländer Loris Veneman vor WM-Leader Buis ab. Dritter wurde der Spanier Daniel Mogeda. Das gesamte Podium wurde von Kawasaki in Beschlag genommen.

So lief das Rennen:

Start: Geiger biegt in Führung in die erste Kurve ein. Osuna Dritter, Buis Vierter.



Runde 1: Geiger behauptet sich stark an der Spitze. Dahinter geht es drunter und drüber.



Runde 2: Die Top-6 setzen sich leicht ab. Buis kämpft sich auf Platz 2 hinter Geiger vor. Vannucci (8.) in 2:07,106 min mit der schnellsten Runde.



Runde 3: Geiger führt das Feld weiter an.



Runde 4: Osuna und Garcia vorbei an Geiger – einige Kurven später stürzt Geiger, kann das Rennen als Letzter aber wieder aufnehmen.



Letzte Runde: Veneman gewinnt vor Buis und Mogeda.