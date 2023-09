Aragón, Lauf 2: Ex-Weltmeister siegt, Geiger Fünfter

Nach dem Sieg im zweiten Rennen im MotorLand Aragón steht Jeffrey Buis (Kawasaki) vor dem Gewinn der diesjährigen Supersport-WM 300. Dirk Geiger brachte die einzige KTM auf der fünften Position ins Ziel.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón entsprach der Superpole. Aus der ersten Reihe gingen Matteo Vannucci (Yamaha), Dirk Geiger (KTM) und Jeffrey Buis (Kawasaki) in das Rennen. Nicht am Start war Lennox Lehmann, der im ersten Lauf abgeräumt wurde und sich den Oberschenkel brach.

Das Wetter bei Start um 15:15 Uhr sommerlich warm und nahezu Windstill. Typisch für die Nachwuchsserie verlief das Rennen mit vielen Windschattenduellen und ständigen Positionsänderungen. Die meisten Runden Führungsarbeit leistete Buis, aber auch Geiger, Vannucci und weitere Piloten lagen zeitweise ganz vorn.

In den letzten zwei Runden wurde es hektischer, jeder Pilot wollte sich in eine gute Position für das Finale bringen. Petr Svoboda (Kawasaki) war der erste Pilot der Spitzengruppe, der sich mit einem Sturz vom Kampf um den Sieg verabschiedete; wenig Kurven später folgte der Niederländer Ruben Bijman (Yamaha).

Vannucci ging mit einigen Metern Vorsprung als Führender in die letzte Runde, Geiger als Fünfter. Am Ende war es aber Buis, der sich geschickt platzierte und 0,021 sec vor Vannucci und Gaggi den Sieg abräumte. KTM-Pilot Geiger blieb auf Platz 5.

In der letzten Runde fuhr Fenton Seabright in 2:06,780 min die schnellste Runde – der Engländer wurde aber nur Zehnter.

Vor dem Saisonfinale in Portimão führt Buis die Gesamtwertung mit 194 Punkten vor José Perez mit 164 P. an. Angesichts 47 Punkte Rückstand hat Dirk Geiger keine realistischen Chancen, den diesjährigen Titel zu gewinnen.

So lief das Rennen:

Start: Geiger vor Buis und Vannucci in die erste Kurve. Clark gestürzt.



Runde 1: Buis 0,6 sec vor Geiger Vannucci und Garcia.



Runde 2: Schnellste Runde Mikro Gennai (18.) in 2:06,855 min. Filipino Troy Alberto gestürzt



Runde 3: Die Top-6 setzen sich leicht ab, Geiger Dritter.



Runde 4: Vorn Osuna, Perez und Vannucci, 0,6 sec dahinter Buis und Geiger.



Runde 5: So schnell sich eine Gruppe lösen konnte, so schnell ist sie wieder eingefangen – die Top-10 in einer Sekunde.



Runde 6: Die Mexikanerin Astrid Madrigal (Yamaha) liegt 16 sec hinter dem Vorletzten ganz hinten.



Runde 7: Gennai hat sich durchs Feld gekämpft und führt das Rennen erstmals an. Geiger auf Platz 8 zurückgefallen.



Runde 8: Die Positionen ändern sich ständig, Geiger Zehnter. Die Top-19 (!) innerhalb 2,3 sec.



Runde 9: Geiger orientiert sich wieder nach vorn. Sturz Di Sora.



Runde 10: Viele Positionsveränderungen, Sturz Svoboda



Runde 11: Sturz Bijman



Letzte Runde: Buis gewinnt, Geiger auf Platz 5