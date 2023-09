Coup: Team Freudenberg KTM verpflichtet Jeffrey Buis

Mit dem Titel 2020, zehn Siegen und 18 Podestplätzen gehört der Führende der Supersport-300-WM, der Niederländer Jeffrey Buis, zu den Erfolgreichsten in dieser Klasse. 2024 wird er eine KTM pilotieren.

Dirk Geiger aus dem Team Freudenberg KTM Paligo fährt mit der neuen RC 390 R eine hervorragende Saison, konnte bereits viermal aufs Podium preschen und in Imola sogar gewinnen, aktuell ist der Mannheimer WM-Dritter.

Solche Leistungen werden im Fahrerlager zur Kenntnis genommen und wecken Interesse. Während des Magny-Cours-Wochenendes, an dem Jeffrey Buis zweimal gewann und damit die WM-Spitze übernahm, konnte sich das sächsische Team Freudenberg KTM Paligo durchaus überraschend mit dem Niederländer auf eine Zusammenarbeit in der Weltmeisterschaft 2024 einigen. Buis war bereits 2020 Weltmeister und hat sämtliche seiner zehn Siege und 18 Podestplätze auf Kawasaki eingefahren, die neue KTM hat beim 21-Jährigen viel Eindruck hinterlassen.

Jetzt ist offiziell: Jeffrey wird den Platz von Lennox Lehmann einnehmen, der in die 600er-Klasse aufsteigen möchte. Dirk Geiger kann sich vorstellen, eine weitere Saison mit dem Freudenberg-Team zu bestreiten, womit die Truppe aus Bischofswerda ein sehr starkes Duo hätte.

«Einen Fahrer vom Kaliber Jeffreys ins Team zu holen, macht mich sehr stolz», betont Teamchef Carsten Freudenberg. «Das zeigt auch die Wertschätzung von Freudenberg KTM Paligo Racing im Paddock. Die Vertragsunterzeichnung mit Jeffrey ist perfekt. Jeder, der in der Supersport-300-Welt einen schnellen Piloten sucht, hat Jeffrey auf der Wunschliste. Nun haben wir den ersten Siegfahrer für 2024 an Bord. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen auf vollen Touren. Es wird sicher noch weitere Überraschungen geben. Ich bin froh, dass wir mit Jeffrey das erste Puzzleteil für die kommende WM-Saison frühzeitig legen konnten. Diese Vertragsunterzeichnung gibt dem Team die nötige Stabilität für weitere Planungen. In diesem Zusammenhang geht ein großes Dankeschön an KTM, Paligo und natürlich alle Sponsoren des Teams Freudenberg. Ohne stabile und verlässliche Partner wäre das alles nicht möglich.»