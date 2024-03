Jeffrey Buis (22): «Mit KTM um Siege kämpfen»

Nach vier Saisons in der Supersport-WM 300 mit Kawasaki wechselte Jeffrey Buis für 2024 zum KTM-Team Freudenberg. An seinen Ergebnissen soll sich deswegen nichts ändern, ließ der zweifache Weltmeister durchblicken.

Mit zwei WM-Titeln, elf Siegen und 20 Podestplätzen ist Jeffrey Buis der erfolgreichste Pilot der Supersport-WM 300. In der Saison 2024 will der Niederländer die neue KTM RC390R an die Spitze bringen. Die Österreicher haben in der kleinsten Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft bisher fünf Siege und 14 Top-3-Ergebnisse erreicht.



«Ich wollte eine neue Herausforderung», erklärte Buis im Gespräch mit SPEEDWEEK-Mitarbeiter Jordi Gutierrez. «Der Wechsel in die SSP-WM gestaltete sich schwierig, aber KTM machte mir ein gutes Angebot und für mich ist es eine gute Gelegenheit, mich auf WM-Level zu präsentieren.»

Buis hat in vier Jahren 55 Rennen mit der Kawasaki Ninja 400 bestritten. Die Umstellung auf die KTM mit Team Freudenberg gelang dem 22-Jährigen problemlos.



«Die Motorräder sind komplett anders. Das fängt schon beim Einzylinder-Motor der KTM an – die Kawasaki hatte einen Zweizylindermotor – und das Chassis der KTM ist wesentlich steifer als das der Kawa. Die Tests verliefen ausgesprochen gut, mein Eindruck vom Motorrad ist sehr positiv, ebenso vom Team und des kompletten Pakets.»

Mit einem dreitägigen Test in Valencia vom Freitag bis Sonntag vergangener Woche endete die Saisonvorbereitung des sächsischen Teams. Mit dem Niederländer stehen die Chancen gut, die bisher erfolgreichste Saison in der Nachwuchsserie zu erreichen. Bisher hatte es kein KTM-Pilot eine Saison in den Top-3 beendet.



«Vor dem ersten Rennwochenende ist es immer schwierig, irgendwelche Prognosen abzugeben», trat Buis zunächst auf die Euphoriebremse. «Im Winter bekommt man von den anderen Teams wenig mit. Man kann vielleicht mal Rundenzeiten vergleichen, aber die sind dann häufig von anderen Tagen, bei anderen Bedingungen und Tests sind nur Tests. Im Grunde wissen wir nichts, aber ich habe ein gutes Gefühl und darauf vertraue ich. Ich erwarte aber, dass wir um Siege kämpfen werden.»