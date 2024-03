Barcelona, Lauf 2: Erstes Kove-Podium, Pech für KTM

Während Kawasaki-Pilot Inigo Iglesias das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Barcelona gewann und Kove mit Julio Garcia zum ersten Mal auf das Podest einer Weltmeisterschaft fuhr, gingen die KTM-Piloten leer aus.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

In der 300er-Kategorie tritt der gewünschte Effekt jedoch nicht ein. Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis (in der Superpole auf P11) war paradoxerweise der Verlierer des neuen Systems, denn er verliert fünf Positionen und musste von der 16. Position aus der sechsten Reihe starten. Für den zweiten KTM-Piloten, Phillip Tonn, blieb es bei Startplatz 26. Von der Pole startete erneut ein Kove-Pilot, allerdings die von Marc Garcia, der am Samstag Siebter wurde. Ergänzt wurde die erste Startreihe von Ruben Bijman und Petr Svoboda (beide Kawasaki).

Bei Rennstart um 12:45 Uhr war das Wetter deutlich kühler als am Vortag und dunkle Wolken hingen bedrohlich tief über der Rennstrecke. Aber es war und blieb trocken und es wehte nur ein laues Lüftchen.

Das zweite Rennen war, typisch für die Nachwuchsserie, hart umkämpft, spannend und mit unvorhersehbarem Ausgang. Auf der langen Geraden schob sich das Feld durch Windschattenduelle immer wieder eng zusammen, zeitweise fuhren in der Spitzengruppe 21 Piloten innerhalb nur 1,5 sec – 33 Piloten standen in der Startaufstellung. Die Führung und die Positionen wechselten vom Start bis zur Ziellinie nach zwölf Runden unzählige Male.

Noch in der letzten Runde kamen zwölf Piloten für den Sieg infrage. Im Sprint zur Ziellinie hatte Kawasaki-Ass Inigo Iglesias die Nase um 0,064 sec vorn. Als Zweiter holte Julio Garcia-Gonzalez das erste Podium für Kove. Bruno Ieraci wurde Dritter.

Ein schlechtes Timing in der Schlussphase hatte Jeffrey Buis, der nach einem Blitzstart auf Platz 5 in der ersten Kurve die meiste Zeit um den Sieg kämpfte. Der Freudenberg-KTM-Pilot fiel eine Runde vor dem Ende weit zurück und schaffte es als 17. nicht einmal mehr in die Punkteränge. Auch Phillip Tonn ging als 29. leer aus.

So lief das Rennen:

Start: Garcia vor Calatayud und Bijman in die erste Kurve. Buis mit Bombenstart auf Platz 5!



Runde 1: Calatayud führt 0,5 sec vor Buis und Garcia. Die Top-10 innerhalb 2 sec, Tonn auf Platz 22.



Runde 2: Aus dem Nichts übernimmt Kove-Pilot Garcia-Gonzalez mit der schnellsten Runde in 1:54,997 min Platz 2. Die Top-15 in einer Sekunde. Frühstart-Strafe für Tonn.



Runde 3: Buis wieder vorn, Tonn nach Long-Lap-Penalty auf 31 von 33 Piloten.



Runde 4: Die Top-21 (!) jetzt innerhalb 1,5 sec!



Runde 5: Jeder Hersteller hat mindestens einen Piloten im Kampf um den Sieg im Rennen. In den Top-5 sind zwei Kawasaki und jeweils eine Kove, KTM und Yamaha.



Runde 6: Buis bleibt immer in Schlagdistanz zur Spitze.



Runde 7: Kove-Pilot Garcia-Gonzalez erhält eine Track-Limit-Verwarnung. Sturz der Yamaha-Piloten Manso und Ercolani. Tonn auf Platz 30.



Runde 8: Auch der frühere Moto3-Pilot David Salvador kämpft um den Sieg, aber Buis führt.



Runde 9: Die Gruppe zieht sich etwas auseinander, die Top-21 fahren innerhalb 2,8 sec.



Runde 10: Vorn formiert sich eine Gruppe von 12 Piloten.



Runde 11: Die routinierten Piloten bereiten sich auf die Schlussphase vor. Das Rennen in der letzten Runde anzuführen, führt in der 300er-Kategorie selten zum Sieg. Einen schlechten Riecher hatte dieses Mal Buis, der nur auf Position 18 die letzten Kilometer in Angriff nimmt.



Letzte Runde: Iglesias gewinnt vor Garcia-Gonzalez und Ieraci. Buis nur auf 17, Tonn 29.