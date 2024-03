Barcelona, Lauf 1: Zeitstrafe – KTM siegt mit Buis!

Mit dem Meeting in Barcelona begann die Saison der Supersport-WM 300. Im ersten Rennen kreuzte Inigo Iglesias (Kawasaki) vor KTM-Neuzugang Jeffrey Buis als Erster den Zielstrich, doch das Ergebnis wurde korrigiert.

Mit Julio Garcia gewann erstmals ein Kove-Pilot die Superpole der 300er-Supersport-Serie, doch der Spanier bummelte im Warm-up und wurde um drei Positionen zurückversetzt. Von der Pole startete deshalb Daniel Mogeda (Kawasaki), die erste Reihe komplettierten Matteo Vanucci (Yamaha) und Kevin Sabatucci (Kawasaki). Der zu KTM gewechselte Weltmeister Jeffrey Buis nahm auf der elften Position Aufstellung, Teamkollege Phillip Tonn nur als 26.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie: umkämpft und von Windschattenduellen auf der langen Geraden geprägt. Die Führung und die Positionen wechselten vom Start bis zur Ziellinie nach zwölf Runden unzählige Male.

Vorn bildete sich eine Gruppe von zeitweise 18 Piloten, die um den Sieg kämpften. Als erstes verabschiedete sich der Pole-Setter mit einem schlechten Start aus der Spitzengruppe, seinen Platz übernahm Teamkollege Marc Garcia. Schon in der Anfangsphase fiel Bruno Ieraci nach einem Sturz aus. Zeitweise in Führung liegend mischte Buis zu Beginn ordentlich mit.

Nach einigen Runden setzte sich eine Gruppe von neun Piloten ab, Buis war in der zweiten Rennhälfte in die Verfolgergruppe zurückgefallen und kämpfte mit der einzigen KTM – Phillip Tonn war in Runde 1 gestürzt – um Platz 13.

Aber am Ende überschlugen sich die Ereignisse. Nach mehreren Stürzen schob sich das Feld wieder zusammen und Buis führte das Feld in die letzte Runde. Als der Niederländer in einer Kurve die Ideallinie verpasste, schlüpfte Inigo Iglesias (Kawasaki) innen durch und kreuzte als Erster den Zielstrich. Weil der Spanier nachträglich eine Zeitstrafe erhielt, wurde Buis zum Sieger erklärt!

So lief das Rennen:

Start: Vannucci vor Iglesius, Ieraci und Buis in die erste Kurve. Julio Garcia nur auf 14.



Runde 1: Die Top-9 in einer Sekunde. Buis übernimmt aus dem Windschatten die Führung, Tonn gestürzt.



Runde 2: Buis hat einige Meter Vorsprung, wird auf der Geraden aber gestellt. Sturz Ercolani und Sturz Ieraci.



Runde 3: Defekt bei Pole-Mann Garcia. Kove-Teamkollege Marc Garcia fährt in 1:54,764 min die schnellste Rennrunde.



Runde 4: Buis liegt eine Sekunde zurück auf Platz 11.



Runde 5: Kove mit Marc Garcia auf Platz 3, Buis nur noch auf 17!



Runde 6: An der Spitze geht es turbulent zu. Neun Piloten haben sich vorn abgesetzt, Buis liegt in der Verfolgergruppe 2,3 sec zurück.



Runde 7: Drei Piloten haben zur Spitze aufgeschlossen. Buis kämpft um Platz 13.



Runde 8: Der massive Windschatten führt das Feld wieder zusammen. 19 Piloten liegen innerhalb nur 2 sec!



Runde 9: Bijman, Sabatucci und Mogeda stürzen, Sabatucci kann weiterfahren.



Runde 10: Buis hat sich wieder nach vorn gekämpft und liegt auf Platz 7.



Runde 11: Buis führt um ein paar Meter und bleibt auch auf der Geraden vorn! Sabatucci fällt mit Defekt aus.



Letzte Runde: Buis verpasst die Ideallinie und den Sieg damit um 0,30 sec. Iglesias gewinnt vor Buis und Mahendra. Iglesias bekam nachträglich eine Zeitstrafe über 3 sec, die ihn auf Platz 13 zurückwarf. Damit heißt der Sieger Buis.