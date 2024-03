IDM-Champion siegt jetzt auch in Supersport-WM 300

Drei Jahre mühte sich Inigo Iglesias in der Supersport-WM 300 vergeblich ab. Nach einem Jahr Feinschliff in der deutschen Meisterschaft gelang dem Kawasaki-Piloten beim WM-Auftakt in Barcelona der ersehnte erste Sieg.

Der Name Inigo Iglesias dürfte Rennsport-Fans in Deutschland bekannt vorkommen. Schon von 2020 bis 2022 nahm er an der SSP-300-WM auf einer Kawasaki Ninja 400 teil. Trotz einiger Podiumsplatzierungen blieb der große Erfolg aus. Sein Team Füsport-RT Motorsports by SKM schickte den Spanier in die IDM Supersport 300, die er mit vier Siegen und zwölf Podestplätzen auf Anhieb gewann. Nun war er bereit für die Rückkehr in die Weltmeisterschaft.

Beim Saisonauftakt in Barcelona am vergangenen Wochenende überquerte der 21-Jährige in zwei umkämpften und aufregenden Rennen die Ziellinie jeweils als Erster, aber nur den Sieg im zweiten Rennen durfte er behalten. Wegen einer Unsportlichkeit in der letzten Runde wurde er im ersten Rennen mit einer Long-Lap bestraft, die in eine Drei-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde – nur Platz 13!

Der Kawasaki-Pilot hatte Matteo Vanucci angerempelt, der deswegen Galang Hendra berührte und zu Fall brachte. «Das war unabsichtlich, Vanucci hat die Linie einfach zugemacht», beteuerte der Vorjahres-Meister der IDM-SSP-300 seine Unschuld. «Aber ich möchte mich bei Galang und Vanucci dafür entschuldigen. Ich war am Limit und es ist leider passiert.»

Die Art und Weise, wie und wann die Strafe öffentlich bekannt gegeben wurde, war kein Ruhmesblatt für die Stewards. Der Vorfall in Kurve 5 wurde dokumentiert, von der Rennleitung untersucht und um 13:11 Uhr wurde das Podium bestätigt. Iglesias wurde daraufhin im Parc fermé als Sieger interviewt, erhielt den Siegerpokal und wurde auf das höchste Podest gestellt. Erst um 13:27 Uhr wurde das Ergebnis korrigiert und Jeffrey Buis (KTM) zum Sieger erklärt.

Dafür ließ der Spanier im zweiten Rennen nichts anbrennen. Über einen Großteil des Rennens überquerte er als Führender die Ziellinie. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 0,06 Sekunden auf Kove-Pilot Julio Garcia Gonzalez. Dieses Mal folgte keine Strafe, weshalb Iglesias nun seinen ersten richtigen WM-Sieg feiern durfte.

«Am Sonntag wusste ich, dass ich der Schnellste war und alles erreichen konnte. Es war ein langes Rennen, weshalb ich reifenschonend unterwegs war. Dieser Sieg ist wichtig für mich, denn vergangenes Jahr war ich nicht in der WM, was mich traurig gemacht hat. Ich gewann die IDM und fühle mich noch stärker.»

In der WM-Wertung lässt sich nach dem Auftakt der kleinsten seriennahen WM-Kategorie noch kein Favorit ausmachen. Derzeit führt der Indonesier Aldi Satya Mahendra (Yamaha) vor Iglesias und dem Weltmeister Jeffrey Buis (KTM).