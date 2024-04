Assen, Lauf 2: Daniel Mogeda holt zweiten Sieg

Während Kawasaki-Pilot Daniel Mogeda auch das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Assen gewann, wurde Markenkollege Loris Veneman für Platz 2 gefeiert. Phillip Tonn brachte die einzige KTM auf 13 ins Ziel.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Die erste Startreihe wird von Aldi Mahendra (Yamaha) angeführt, gefolgt von Daniel Mogeda (Kawasaki) und David Salvador (Yamaha). Als Vierter ist Phillip Tonn (KTM) ein Profiteur des neuen Systems – der Sachse war in der Superpole auf Platz 20 und im ersten Rennen Zwölfter. Sein Teamkollege und Weltmeister Jeffrey Buis wurde nach seinem Unfall für rennuntauglich erklärt, ebenso Matteo Vannucci (Yamaha) und Kevin Sabatucci (Kawasaki).

Bei Rennstart um 12:45 Uhr war das Wetter sonnig, allerdings näherten sich bedrohlich dunkle Wolken der Rennstrecke. Der Asphalt war komplett trocken und blieb es auch über die gesamte Renndistanz von zwölf Runden.

Das zweite Rennen war typisch für die Nachwuchsserie hart umkämpft, spannend und mit unvorhersehbarem Ausgang. Auf der Geraden schob sich das Feld durch Windschattenduelle immer wieder eng zusammen, zeitweise fuhren in der Spitzengruppe 17 Piloten innerhalb nur 2 sec. Die Führung und die Positionen wechselten vom Start bis zur Ziellinie nach zwölf Runden unzählige Male.

In der turbulenten Schlussrunde setzte sich Kawasaki-Pilot Daniel Mogeda durch, der bereits das erste Rennen gewonnen hatte. Platz 2 sicherte sich mit Loris Veneman (Kawasaki) zur Freude der niederländischen Fans ein Lokalmatador. Dritter wurde mit Petr Svoboda ein weiterer Kawasaki-Pilot.

Im ersten Renndrittel mischte auch Tonn mit der einzigen KTM tapfer an der Spitze mit, fiel dann aber sukzessive zurück. Ab Runde 8 konnte der Sachse den Speed der vorderen Gruppe nicht mehr mitgehen und kreuzte als 13. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Mogeda biegt vor Mahendra und Tonn in die erste Kurve ein.



Runde 1:Mogeda und Mahendra mit einigen Motorradlängen Vorsprung auf Bartolini, Tonn und Seabright.



Runde 2: Veneman hat zur Spitze aufgeschlossen. Tonn behauptet sich in den Top-5. Massencrash in Kurve 9 von fünf Piloten.



Runde 3: Die Top-10 innerhalb 1,5 sec.



Runde 4: Kove-Pilot Julio Garcia robbte sich von Startplatz 26 bis auf Platz 1 nach vorn! Tonn Zwölfter, aber nur eine Sekunde zurück. Sturz Seabright.



Runde 5: Vorn setzen sich Calatayud, Svoboda, Iglesias und Garcia leicht ab.



Runde 6: Die vordere Gruppe besteht aus 17 Piloten innerhalb 2,5 sec. Tonn auf 14.



Runde 7: WM-Leader Iglesias führt vor Veneman und Garcia. Czarkowski (15), Tonn (16) und Di Sora (17) können nicht mehr mithalten und fallen zurück.



Runde 8: Es geht und drunter und drüber. Vorn setzen sich Iglesias, Svoboda und Mogeda ab.



Runde 9: Tonn (17) liegt 4,1 sec zurück.



Runde 10: Garcia führte das Feld wieder zusammen.



Runde 11: Bartolini führt vor Mogeda und Pratama. Mindestens fünf Piloten haben Siegchancen. Sturz Calatayud.



Letzte Runde: Mogeda gewinnt vor Veneman und Garcia. Sturz Bijman