Misano, Lauf 1: Viele Stürze bei Kawasaki-Sieg

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Misano setzte sich im ersten Lauf Kawasaki-Pilot Inigo Iglesias durch. KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis kämpfte an der Spitze und erreichte Platz 6.

In der Superpole am Freitagnachmittag brauste WM-Leader Daniel Mogeda (Kawasaki) standesgemäß auf Startplatz 1, die erste Reihe komplettierten Aldi Mahendra (Yamaha) und Marc Garcia (Kove). Bei KTM gab es lange Gesichter: Jeffrey Buis qualifizierte sich als Zehnter, Philipp Tonn nur auf Position 24.

Aber bekanntlich ist die Startposition in der 300er-Kategorie weniger entscheidend als in leistungsstärkeren Serien!

Bei dem leicht verzögerten Rennstart um 12:55 Uhr herrschte traumhaftes Wetter. Die Sonne schien von einem blauen Himmel und ließ das Thermometer auf 29 Grad Celsius steigen.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie, begünstigt vom Windschatten, mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln. Mit einem Blitzstart kam Buis bereits aus der ersten Runde als Dritter und mischte an der Spitze mit.

Nach einigen Runden setzte sich eine Gruppe von acht Piloten ab. Nach zahlreichen Stürzen im Mittelfeld erwischte es zwei Runden vor dem Ende auch die Spitze. Neben Mogeda fielen auch Galang Pratama und Marco Gaggi aus. Im Finale kämpften der lange führende Inigo Iglesias und Mahendra um den Sieg – mit dem besseren Ende für den Spanier im Kawasaki-Team RT Motorsport by SKM. Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Mirko Gennai (Kawasaki).

Mit dem Sieg übernahm Iglesias auch die Führung in der Gesamtwertung.

Jeffrey Buis verlor im letzten Renndrittel den direkten Anschluss und brachte seine KTM auf Platz 6 ins Ziel. Freudenberg-Teamkollege Tonn sah auf der 19. Position die karierte Flagge.

So lief das Rennen:

Start: Mogeda vor Mahendra und Garcia in die erste Kurve. Buis auf Platz 6, Tonn auf 25.



Runde 1: Vorn Mogeda und Mahendra. Buis mit 0,5 sec Rückstand schon vor auf Platz 3!



Runde 2: Buis fällt auf Platz 5 zurück, vorn gibt Mogeda weiter die Pace vor. Schnellste Runde aber Iglesias in 1:49,443 min. Tonn auf Platz 30. Sturz Agazzi.



Runde 3: Iglesias hat die Führung übernommen. Die Top-6 fahren innerhalb einer Sekunde.



Runde 4: Die Top-8 führen um eine Sekunde vor den Verfolgern. Sturz Julio Garcia, Svoboda und Ercolani.



Runde 5: Viele Positionswechsel an der Spitze.



Runde 6 und 7: Keine entscheidenden Veränderungen.



Runde 8: Iglesias führt. Buis Siebter. Tonn auf 22.



Runde 9: Mahendra (2.) fährt persönlich schnellste Zeit. Buis 0,8 sec zurück.



Runde 10: Pratama touchiert das Hinterrad von Gaggi, beide stürzen. Wenig später stürzt auch Mogeda. Die Spitzengruppe besteht nur noch aus drei Piloten!



Runde 11: Igleaias führt vor Mahendra und Garcia. Buis (6.) 1,4 sec zurück. Schnellste Runde Mirko Gennai in 1:48,749 min. Tonn auf 19.



Letzte Runde: Iglesias gewinnt knapp vor Mahendra und Gennai. Buis Sechster, Tonn 19.