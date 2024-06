Misano, Lauf 2: Buis mit Freudenberg-KTM auf Platz 2

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Misano wurde vom Indonesier Aldi Mahendra (Yamaha) gewonnen. Den zweiten Platz sicherte sich mit einer großartigen Leistung KTM-Pilot Jeffrey Buis.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen. Nach Stürzen im ersten Rennen wurden Daniel Mogeda und Petr Svoboda für rennuntauglich erklärt.

So nahm im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 in Misano Mirko Gennai (Kawasaki) die Pole-Position ein, Jose Osuna (Kawasaki) und Julio Garcia (Kove) komplettierten die erste Startreihe. Freudenberg-KTM-Pilot Jeffrey Buis startete von Position 6. Lauf-1-Sieger Inigo Iglesias fuhr lediglich die elfbeste Rundenzeit und profitiert somit nicht von der Regel – Startplatz 12.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr war das Wetter sonnig und mit 27 Grad Celsius angenehm warm, der Asphalt war jedoch bereits über 40 Grad heiß.

Vom Start weg kämpfte Buis in der Spitzengruppe und leistete Führungsarbeit. Aber typisch für die Nachwuchsserie wechselten die Positionen ständig und jeder Hersteller mischte mit mindestens einem Piloten vorn mit. Nach fünf Runden lagen die Top-15 innerhalb nur zwei Sekunden.

Erst als Iglesias in Führung lag und die Pace erhöhte, wurde es übersichtlicher. Zunächst konnte nur Yamaha-Pilot Aldi Mahendra folgen, aber in den letzten zwei Runden war auch Buis wieder in Schlagdistanz. In der turbulenten Schlussrunde setzte sich der Indonesier durch. Platz 2 sicherte sich Buis mit der Freudenberg-KTM. Das Podium komplettierte Iglesias.

Zur Enttäuschung der Zuschauer kreuzte Elia Bartolini als bester Italiener nur auf Platz 8 die Ziellinie.

Als 16. verpasste Phillip Tonn (KTM) die Punkteränge knapp.

So lief das Rennen:

Start: Gennai vor Garcia Gonzalez und Osuna in die erste Kurve. Buis Fünfter, Tonn auf 25.



Runde 1: Kove-Pilot Julio Garcia führt das Feld an, dann David Salvador (Yamaha), Buis (KTM) und Osuna. Tragni, Agazzi und Manso gestürzt.



Runde 2: Buis vorn! Tonn auf Platz 20. Schnellste Runde Bartolini (5.) in 1:50,409 min.



Runde 3: Buis behauptet sich an der Spitze, aber die Top-9 fahren innerhalb einer Sekunde. Pratama (7.) in 1:50,100 min Schnellster.



Runde 4: Garcia Gonzalez vor Buis, Salvador und Bartolini. Tonn auf 19 mit Anschluss bis in die Punkte.





Runde 5: Die Top-15 fahren innerhalb nur 2 sec!



Runde 6: Lauf-1-Sieger Iglesias (3.) mischt sich vorn ein. Buis Vierter. Schnellste Runde Mahendra in 1:49,959 min.



Runde 7: Iglesias erstmals in Führung und der Kawasaki-Pilot zieht die Pace an. Dadurch streckt sich das Feld und es gibt weniger Überholmanöver.



Runde 8: Iglesias und Mahendra 0,7 sec vor Buis und Salvador.



Runde 9: Tonn auf Platz 16. Gennai (5.) mit der schnellsten Runde in 1:49,534 min. Sturz Samuel Di Sora.



Runde 10: Igesias und Mahendra kämpfen um den Sieg, Buis, Gennai, Gaggi und Salvador um Platz 3.



Runde 11: Tonn auf 19. zurückgefallen.



Letzte Runde: Mahendra gewinnt vor Buis und Iglesias.