Supercross-WM

Justin Barcia (Yamaha/P4): Heftiger Crash im Training

Bereits im Training ist Justin Barcia bei einem Dreifachsprung der Lenker aus der Hand gerutscht. Er war nur noch Passagier und flog heftig ab. Zum Glück verletzte er sich nicht schwer und erreichte im Finale noch Rang 4

«Das war ein fürchterlicher Crash im Training», erklärte Justin Barcia (Yamaha) nach dem 7. Lauf zur Supercross-WM in Tampa. Er schlug voll in den letzten Gegenhang eines Dreifachsprungs ein und von seiner Yamaha katapultiert. Der folgende Eli Tomac konnte ihm nach der Landung gerade noch ausweichen.

«Ich bin froh, dass ich die Strecke auf eigenen Füßen verlassen konnte. Der Lenker ist mir bei dem Dreifachsprung aus der Hand gerutscht und ich habe komplett die Kontrolle verloren, hart eingeschlagen und danach abgeflogen. Es war zwar eine schwierige Strecke, trotzdem hat mich die Situation auf der harten Strecke völlig überrascht. Wir haben dann im Verlaufe des Tages gute Fortschritte gemacht, aber im Finale hatte ich dann wieder einen schlechten Start.»

Barcia begann das Main Event im hinteren Mittelfeld auf Rang 14 und kämpfte sich bis auf Platz 4 nach vorne. «Mein Bike hat wirklich gut funktioniert, aber auf der Strecke ließ sich nur sehr schwer überholen. Alles in Allem konnte ich in Tampa wieder Selbstvertrauen aufbauen, nachdem ich das halbe Feld überholt hatte. Jetzt schaue ich nach vorn und freue mich auf das nächste Rennen in Texas.»

Ergebnis Supercross-WM in Tampa:

1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Ken Roczen (GER), Honda

4. Justin Barcia (USA), Yamaha

5. Justin Hill (USA), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

WM-Stand nach 7 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 155

2. Ken Roczen, 151 (-4)

3. Cooper Webb, 144, (-11)

4. Justin Barcia, 135(-20)

5. Adam Cianciarulo, 128, (-27)

6. Jason Anderson, 118, (-37)