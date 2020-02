US-Supercross Lites Ost

Shane McElrath (Yamaha) gewinnt Saisonauftakt

Mit einer überzeugenden Vorstellung gewann Shane McElrath (Yamaha) den Saisonauftakt der US-Lites Ostküstenmeisterschaft vor Chase Sexton (Honda) und Rückkehrer Jeremy Martin (Honda).

Saisonauftakt der US-SX-Lites-Ostküstenmeisterschaft in Tampa (Florida): Mit einer überzeugenden Leistung gewann Shane McElrath (Yamaha) vor Chase Sexton (Honda) und Jeremy Martin. Martin kehrte nach einer schweren und langwierigen Rückenverletzung auf die Rennstrecke zurück.

Der Franzose Cedric Soubeyras erreichte das Finale und kam auf P13 ins Ziel.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft in Tampa erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jordon Smith gewinnt den 'holeshot' vor Jeremy Martin und Shane McElrath.



Noch 13 Min:

McElrath geht in Führung vor Martin, Sexton, Smith und Hampshire.



Noch 11 Min:

Sexton geht an Martin vorbei auf P2, Martin kontert, doch Sexton setzt sich durch.



Noch 10 Min:

Smith landet in der Sandsektion quer und kommt von der Strecke ab.



Noch 10 Min:

McElrath führt mit 6 Sekunden Vorsprung, aber Sexton holt pro Runde einige Meter auf.



Noch 8 Min:

McElrath setzt sich weiter ab und führt mit 7,7 Sekunden Vorsprung.



Noch 4 Min:

McElrath führt weiterhin mit 7,8 Sekunden Vorsprung. Marchbanks hat Martin auf P3 in Schlagdistanz.



Noch 1 Min:

Hampshire kommt von der Strecke ab und bleibt an der Streckenbegrenzung hängen. Er fällt auf P6 zurück.



Letzte Runde:

McElrath gewinnt mit 2,8 Sekunden Vorsprung vor Chase Sexton und Jeremy Martin

Ergebnis 250SX East Finale Tampa:

1. Shane McElrath (USA), Yamaha

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Jeremy Martin (USA), Honda

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

5. Jordon Smith (USA), Kawasaki

6. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna

7. Kyle Peters (USA), Honda

8. Joey Crown (USA), Yamaha

9. James Decotis (USA), Suzuki

10. Jo Shimoda (JPN), Honda

11. Jace Owen (USA), Honda

12. Joshua Hill (USA), Yamaha

13. Cedric Soubeyras (FRA), Husqvarna

Ostküstenmeisterschaft nach Runde 1

1. Shane McElrath, 26

2. Chase Sexton, 23 (-3)

3. Jeremy Martin (USA), 21, (-5)

4. Garrett Marchbanks (USA), 19, (-7)

5. Jordon Smith (USA), 18, (-8)

6. R.J. Hampshire (USA), 17, (-9)

7. Kyle Peters (USA), 16, (-10)

8. Joey Crown (USA), 15, (-11)

9. James Decotis (USA), 14, (-12)

10. Jo Shimoda (JPN), 13, (-13)

11. Jace Owen (USA), 12, (-14)

12. Joshua Hill (USA), 11, (-15)

13. Cedric Soubeyras (FRA), 10, (-16)