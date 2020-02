Supercross-WM

Penalty für Jason Anderson (Husqvarna)

Wegen unerlaubten Abkürzens der Strecke wurde Ex-Weltmeister Jason Anderson (Husqvarna), der zunächst auf Rang 8 geführt wurde, auf Platz 10 strafversetzt und hat nun einen Rückstand von 37 Punkten zu WM-Leader Eli Tomac.

Das Ergebnis des 7. Laufs zur Supercross-WM in Tampa (Florida) wurde korrigiert. Die Stewarts ahndeten einen Regelverstoß des Champions von 2018, der im Rennen in den Whoops von der Strecke abgekommen war und sich dadurch nach Ansicht der Schiedsrichter einen Vorteil verschafft hatte. Anderson wurde von Rang 8 auf Rang 10 strafversetzt. In der WM-Tabelle liegt er weiterhin abgeschlagen auf Rang 6 und hat 37 Punkte Rückstand zur Spitze.

Korrigiertes Ergebnis Supercross-WM in Tampa:

1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Ken Roczen (GER), Honda

4. Justin Barcia (USA), Yamaha

5. Justin Hill (USA), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

7. Malcolm Stewart (USA), Honda

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Justin Brayton (USA), Honda

10. Jason Anderson (USA), Husqvarna

11. Zach Osborne (USA), Husqvarna

12. Broc Tickle (USA), Suzuki

Korrigierter WM-Stand nach 7 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 155

2. Ken Roczen, 151 (-4)

3. Cooper Webb, 144, (-11)

4. Justin Barcia, 135(-20)

5. Adam Cianciarulo, 128, (-27)

6. Jason Anderson, 118, (-37)

7. Malcolm Stewart, 106, (-49)

8. Justin Brayton, 102, (-53)

9. Justin Hill, 93, (-62)

10. Blake Baggett, 91, (-64)

11. Zach Osborne, 87, (-68)