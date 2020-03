Supercross-WM

Vorschau Daytona mit Ken Roczen: Honda im Retro-Design

Die Supercross-WM geht in Daytona mit zwei punktgleichen Tabellenführern in ihre 10. Runde. Ken Roczen (Honda) hat wegen seines nach zahlreichen OPs geschwächten Immunsystems alle Autogrammstunden abgesagt.

Knapper könnte es vor dem 10. Lauf der Supercross-WM in Daytona an der Tabellenspitze nicht zugehen, denn Ken Roczen (Honda) und Eli Tomac liegen mit 200 Punkten gleichauf. Die Auswirkungen des Coronavirus haben nun auch die Stars der Supercross-WM erreicht. Ken Roczen entschuldigte sich schon vor dem Rennen im Infield des legendären Daytona International Speedway dafür, dass er nicht für Autogrammstunden und Interviews zur Verfügung stehen wird.

«Nach meinen vielen Operationen ist mein Immunsystem geschwächt», erklärte der Thüringer über die sozialen Medien. «Ich möchte kein unnötiges Risiko eingehen und meine Titelchancen intakt halten.»

Stattdessen hält Roczen für seine Fans eine ganz andere Überraschung bereit: Seine Honda ziert ein 80er-Jahre Retro-Design. Die Startnummern auf seinem roten Nummernschild sind mit geschwungen Ziffern gestaltet. Die Fans reagieren schon jetzt begeistert!

Roczens Widersacher Eli Tomac wurde bereits beim letzten Rennen in Atlanta nervös, nachdem er schlecht ins Finale startete. Er legte sich zuerst mit Justin Barcia (Yamaha) mit einem unsauberen Überholmanöver an und holte später Blake Baggett (KTM) vom Bike. Nach dem Rennen kam es zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung zwischen Barcia und Tomac, was im Film 'Dirt Shark Atlanta' gut zu sehen ist. Barcia beklagt sich bei Tomac über das aus seiner Sicht unfaire Manöver.

Die Strecke im weitläufigen Areal von Daytona dürfte sowohl Tomac als auch Roczen liegen - beide sind bekanntlich auf Motocrossstrecken aufgewachsen.

Die Lites-Ostküstenmeisterschaft geht in ihre vierte Runde. Auch hier bleibt es spannend. Chase Sexton gewann das letzte Rennen in Atlanta. Sein Vorsprung gegenüber Shane McElrath beträgt aber nur 5 Punkte.

So können Sie die Supercross-WM in Daytona verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan SX-WM Daytona (MEZ):

Samstag, 7.3.2020

19:05 - 250SX Gruppe B Qualifying

19:20 - 250SX Gruppe C Qualifying

19:35 - 250SX Gruppe A Qualifying

19:50 - 450SX Gruppe A Qualifying

20:05 - 450SX Gruppe B Qualifying

20:20 - 450SX Gruppe C Qualifying

21:15 - 250SX Gruppe C Qualifying

21:30 - 250SX Gruppe B Qualifying

21:45 - 250SX Gruppe A Qualifying

22:00 - 450SX Gruppe A Qualifying

22:15 - 450SX Gruppe B Qualifying

22:30 - 450SX Gruppe C Qualifying

Sonntag, 8.3.2020

Vorläufe:

01:36 - 250SX Heat #1

01:50 - 250SX Heat #2

02:04 - 450SX Heat #1

02:18 - 450SX Heat #2

Last Chance Qualifyer:

02:50 - 250SX LCQ

03:02 - 450SX LCQ

Finals:

03:23 - 250SX Main Event

03:59 - 450SX Main Event

WM-Stand nach 9 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 200

2. Ken Roczen, 200, (-0)

3. Justin Barcia, 177, (-23)

4. Cooper Webb, 176, (-24)

5. Jason Anderson, 151, (-49)

6. Malcolm Stewart, 137, (-63)

Meisterschaftsstand US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 3:

1. Chase Sexton, 75

2. Shane McElrath, 70, (-5)

3. R.J. Hampshire (USA), 61, (-14)

4. Garrett Marchbanks (USA), 53, (-22)

5. Jordon Smith (USA), 47, (-28)

6. Jeremy Martin (USA), 44, (-31)