Supercross-WM: Neues Datum 31. Mai

Ursprünglich war die Fortsetzung der Supercross-WM im 'State Farm Stadium' von Glendale (Arizona) für Mitte Mai angedacht. Dieser Termin kann nicht gehalten werden. Nun ist der Termin 31. Mai im Gespräch.

In den USA wurde in dieser Woche die Zahl von einer Million Corona-Fällen überschritten. Auch wenn US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen noch behauptete, er habe die Sache im Griff und es werde höchstens 60.000 Todesfälle geben: Er wurde heute von der Realität überholt, denn es gibt bereits mehr als 62.000 Todesopfer zu beklagen und täglich kommen im Durchschnitt 1.500 hinzu. In den USA bleibt die Lage also weiterhin kritisch. Die Arbeitslosigkeit hat sich binnen eines Monats vervierfacht. Die Ausmaß der Pandemie ist regional sehr unterschiedlich. Während sich die Lage in Georgia, South Carolina, Tennessee und Texas leicht entspannt, ist sie in New York und Kalifornien weiterhin kritisch.

Seit letzter Woche kursiert die Idee, die verbleibenden 7 Läufe der Supercross-WM allesamt im 'State Farm Stadium' von Glendale (Arizona) abzuwickeln. Der Vorschlag von Serienvermarkter 'Feld Entertainment' schien vielversprechend zu sein, denn ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga geht es in den USA um Einnahmen aus TV-Vermarktungsrechten. Alle Läufe der Supercross-WM werden landesweit live über NBCSN übertragen. Die TV-Sender ihrerseits müssen ihre Programmplätze füllen und sind ebenfalls an einer Fortsetzung der WM interessiert. Nach den Plänen von 'Feld Entertainment' sollten die Veranstaltungen ohne Publikum stattfinden. Alle Personen, die sich zur Durchführung des Rennens im Stadion aufhalten, sollten einen Gesundheits-Check durchlaufen. Das Streckenlayout sollte für jede Veranstaltung verändert werden.

Ursprünglich war vom 15. Mai die Rede. Nun wird der Termin 31. Mai genannt, unbestätigt und unverbindlich.

US Nationals

Auch der Kalender der US Nationals wird demnächst eine weitere Korrektur erhalten. Die 11 Rennen der Lucas Oil Pro Motocross Championship sollen bereits am 13. Juni in Florida beginnen. Nun wurde der Saisonauftakt auf den 4. Juli verschoben, Die Saison soll bis voraussichtlich 3. Oktober dauern. Konkrete Termine gibt es derzeit nicht.