Roger DeCoster: Supercross ist Vorreiter

Mit der Wiederaufnahme der Supercross-WM Ende Mai kehrt in den USA wieder ein Stück Normalität ein, meint KTM Motorsport-Direktor Roger DeCoster. Auch Cooper Webb freut sich.

«Wir bei KTM sind immer 'ready to race' erklärt der amtierende Supercross-Weltmeister Cooper Webb die aktuelle Lage. Am 31. Mai, also in zwei Wochen, wird die Supercross-WM in Salt Lake City fortgesetzt. Pro Woche werden jeweils am Sonntag und am Mittwoch zwei Rennen vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.

«Es war ja lange Zeit fraglich, ob und wann die Supercross-WM zu Ende gebracht werden kann. Ich denke, als Profi ist es unser Job, jederzeit bereit zu sein. Damit haben wir auch die Chance, die Popularität unseres Sports zu verbessern. Die Leute in der Cross-Szene können wieder ihrer Arbeit nachgehen und die Fans haben die Möglichkeit, die Rennen im TV oder Lifestream zu verfolgen. Wir Fahrer werden uns um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kümmern und werden soziale Distanz einhalten.»

Auch Motorsport-Direktor Roger DeCoster freut sich: «Wir sind so froh, dass die WM zu Ende gebracht werden kann. In letzter Zeit ist es ohne die Rennen schon ziemlich langweilig gewesen. Es ist auch gut, dass Supercross hier eine Vorreiterrolle spielt, denn es ist in den USA eine der ersten professionellen Sportarten, die den Wettkampfbetrieb wieder aufnimmt.»