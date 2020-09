GasGas präsentiert Lineup 2021 und US-Werksteam

Das Team 'Troy Lee Designs Red Bull' wird ab der kommenden Saison in den USA als offizielles GasGas-Werksteam auftreten. Es wird erwartet, dass Justin Barcia von Yamaha zu GasGas wechselt und GasGas-Werksfahrer wird.

Heute präsentierte GasGas getreu dem Motto 'Get On The Gas' insgesamt 19 Neuentwicklungen des Modelljahrgangs 2021 für die Bereiche, Motocross, Cross Country, Trial und Enduro. Unter ihnen befinden sich auch diverse Zweitaktmodelle, die für Euro 5 homologisiert sind.

Die KTM-Tochter GasGas steigt ab der kommenden Saison auch ins US-Geschäft ein. Heute wurde bekanntgegeben, dass das Team 'Troy Lee Designs Red Bull', das bisher als KTM-Satellitenteam agierte, als offizielles GasGas-Werksteam in der Supercross-WM und den US-Meisterschaften auftreten wird. Das Team plant Renneinsätze in beiden Hubraumklassen.

Zwar ist der Wechsel noch nicht offiziell bestätigt, aber die Gerüchteküche verdichtet sich weiter: Justin Barcia wird 2021 als Einsatzfahrer für GasGas antreten.