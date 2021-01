USA: Dominique Thury startet an der Westküste

Der deutsche Yamaha-Pilot Dominique Thury wird am kommenden Wochenende noch nicht am Startgatter der US-Supercrossmeisterschaften in Houston/Texas stehen. Gemeinsam mit dem Team wurde nun umdisponiert.

Am kommenden Wochenende beginnt in Houston/Texas die Supercross-WM sowie die 250-Lites- Ostküstenmeisterschaft. Der ursprüngliche Plan von Dominique Thury war die Teilnahme an der Ostküstenmeisterschaft, die traditionell erst in der zweiten Saisonhälfte beginnt. In diesem Jahr ist aber alles anders. 2021 beginnen in der Lites-Klasse die Fahrer der Ostküstenmeisterschaft. Für Thury hätte das bedeutet, dass er am kommenden Wochenende in Houston/Texas bereits seinen ersten Renneinsatz hätte.

Das Team 'Club MX Yamaha' hat nun entschieden, dass Thury erst an den Rennen der Westküstenmeisterschaft teilnehmen wird. Damit gewinnt der Sachse einige Wochen an Vorbereitungszeit, denn das erste Westküstenrennen findet am 20. Februar in Orlando statt.

Thury erklärte in den sozialen Medien: « Auch wenn ihr mich wahrscheinlich schon gerne nächstes Wochenende fahren sehen wollt, hat das Team gemeinsam mit uns Fahrern beschlossen, die 'West Coast' zu fahren. Das heißt, dass wir erst am 20. Februar in die Saison starten. Auch wenn ich es kaum erwarten kann, hier mein erstes Rennen zu fahren, freue ich mich sehr über diese Entscheidung. Das gibt mir die Möglichkeit, nochmal ein ganzes Stück mehr Zeit auf meinem Motorrad zu verbringen und kann dabei noch einiges testen.»

Kalender der Supercross-WM 2021:

16. Januar: Houston 1, NRG Stadium, Samstag, Lites-East

19. Januar: Houston 2, NRG Stadium, Dienstag, Lites-East

23. Januar: Houston 3, NRG Stadium, Samstag, Lites-East

30. Januar: Indianapolis 1, Lucas Oil Stadium, Samstag, Lites-East

02. Februar: Indianapolis 2, Lucas Oil Stadium, Dienstag, Lites-East

06. Februar: Indianapolis 3, Lucas Oil Stadium, Samstag,Lites-East

13. Februar: Orlando 1, Camping World, Samstag, Lites-East

20. Februar: Orlando 2, Camping World, Samstag, Lites-West

06. März: Daytona 3, Daytona International Speedway, Samstag, Lites-West

13. März: Arlington 1, AT&T Stadium, Samstag, Lites-West

16. März: Arlington 2, AT&T Stadium, Dienstag,Lites-West

20. März: Arlington 3, AT&T Stadium, Samstag, Lites-West

10. April: Atlanta 1, Atlanta Motor Speedway, Samstag, Lites-West

13. April: Atlanta 2, Atlanta Motor Speedway, Dienstag, Lites-West

17. April: Atlanta 3, Atlanta Motor Speedway, Samstag, Lites-West

24. April: Salt Lake City 1, Rice Eccles Stadium, Lites-East

01. Mai: Salt Lake City 2, Rice Eccles Stadium, East/West Showdown