Sieger Cooper Webb (KTM): Das Glück des Tüchtigen

Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb holte in der letzten Runde des 3. Laufs zur Supercross-WM in Houston/Texas seinen ersten Sieg in der laufenden Saison. Er ließ nicht locker und nutzte seine Chance.

Die Duelle zwischen Roczen und Webb haben stets eine besondere Brisanz. Unvergessen ist das Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in San Diego 2018, wo beide Fahrer stürzten und sich Roczen seine zweite schwere Handverletzung zuzog.

Die Wogen haben sich inzwischen zwar etwas geglättet, aber es liegt weiterhin Spannung in der Luft, wenn sich Roczen und Webb auf der Strecke begegnen. Webb gewann in Houston-3 den 'holeshot', doch Roczen ging in Runde 3 in Führung. Webb folgte dem Thüringer, aber in Schlagdistanz kam er erst, nachdem die Überrundungen begonnen hatten.

Webb profitierte in Houston-3 von den Überrundungen. Als sich der überrundete Dean Wilson (Husqvarna) in der letzten Runde auf der Strecke breitmachte und die blauen Flaggen geschwenkt wurden, musste Roczen, der seit der dritten Runde geführt hatte, sein Renntempo komplett herausnehmen und konnte in der tiefen Spurrinne nur noch in langsamem Tempo dem Nachzügler folgen. Roczen wurde so leichte Beute für Webb.

«Es war ein enges Rennen heute», erklärte der Sieger. «Kenny [Roczen] ist sehr stark gefahren und hat nicht viele Fehler gemacht. Die Strecke war sehr schwierig und man durfte auch nicht ungeduldig werden. Die Überrundungen waren heute ein großes Thema. Wir hatten bis zum Schluss des Rennens einen wirklich guten Zweikampf. Ich versuchte, bis zum Ende den Anschluss zu halten und dann hat sich plötzlich diese Lücke aufgetan, die ich genutzt habe.»

Dass Webb diese Chance genutzt hat, kann man ihm zweifellos nicht zum Vorwurf machen. Er ist insgesamt ein starkes Rennen gefahren und hätte diese Chance niemals nutzen können, wenn er lockergelassen hätte. Webb ist bis zum Schluss drangeblieben und hat sich so in die Position gebracht, die ihn mit einer Portion Glück zum Sieger gemacht hat.

Pechvogel Roczen rettete mit Rang 2 immerhin seine WM-Führung, die er nach dem letzten Rennen durch eine umstrittene Entscheidung am grünen Tisch eingebüßt hatte. Ihm wurde vorgeworfen, im Finale von Houston-2 die Rotkreuzflagge missachtet zu haben. Roczen erklärte später, dass er die Fahne aus seinem Blickwinkel heraus nicht erkennen konnte und ein anderer Fahrer (Dylan Ferrandis) seine Sicht verdeckte.

Das nächste Rennen findet in einer Woche in Indianapolis statt. Erstmals in dieser Saison wird Roczen mit dem 'redplate' des WM-Führenden ausrücken. Nach 3 Rennen ist die WM längst nicht entschieden.

Ergebnis SX-WM, Houston-3:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 3 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 60

2. Cooper Webb (USA), KTM, 59, (-1)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-1)

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 54, (-6)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 51, (-9)