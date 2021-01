MX-Legende Mike Bell: Tragischer Tod mit 63 Jahren

Traurige Nachrichten erreichen uns aus den USA. Bereits am vergangenen Wochenende verstarb Mike Bell auf einer Tour mit dem Mountainbike. Er wurde 63 Jahre alt.

Mike Bell hatte eine kurze, aber auch erfolgreiche Karriere. 1977 wurde der US-Amerikaner MX-Profi, bereits 1983 erklärte er wegen Probleme mit den Knien seinen Rücktritt. Bell arbeitete anschließend in verschiedenen Positionen der Motorradindustrie, unter anderem beiBrillenhersteller Oakley,

Der langjährige Yamaha-Pilot fiel durch seine Länge von über zwei Metern auf, was ihm den Spitznamen ‹too tall› einbrachte – zu groß. Bell gewann unter anderem die AMA Supercross Serie 1980.



Seinen Ruhestand genießend lebte Bell in Südkalifornien und war aktiv. Am vergangenen Wochenende unternahm er in der Nähe seines Wohnorts eine Tour mit dem Mountainbike, kehrte aber nicht nach Hause zurück.

Verschiedene US-Portale berichten, Bell sei einem Herzinfarkt erlegen. Er wurde 63 Jahre alt.