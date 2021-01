Roczen nimmt Wilsons Entschuldigung an

Nach dem Drama zwischen dem überrundeten Dean Wilson, Ken Roczen und Cooper Webb schlagen die Emotionen hoch. Ken Roczen hat die Entschuldigung Wilsons akzeptiert. Andere Fahrer sehen das kritischer.

«Ich akzeptiere die Entschuldigung» erklärte Ken Roczen über die sozialen Medien als Reaktion auf die öffentliche Entschuldigung von Dean Wilson.

«Versetze dich auch einmal in meine Lage. Jeder Meisterschaftspunkt zählt und ich hätte jetzt 3 Punkte mehr, wenn du nicht eine Dreiviertelrunde vor mir her gefahren wärst. 3 Punkte heute, 4 Punkte beim letzten Rennen... es wird langsam wirklich lustig. Als wäre es nicht schon schwierig genug, die WM anzuführen, muss ich nun damit leben, dass mir 7 Punkte weggenommen werden.»

Zur Erinnerung: Ken Roczen wurde am letzten Mittwoch wegen Missachtung der Rotkreuzfahne mit einem Abzug von 4 WM-Punkten bestraft. Durch den Verlust von Platz 1 im Rennen von Houston 3 verlor er weitere 4 Punkte. Somit hat Roczen binnen einer Woche 7 WM-Punkte verloren.

«Ich möchte auch keinen Groll hegen», erklärt Roczen weiter. «Vielleicht kannst du künftig einfach besser aufpassen. Vielen Dank.»

Der Zwischenfall hat natürlich in den sozialen Medien hohe Wellen geschlagen, bis hin zu Verschwörungstheorien. Auch Fahrerkollegen haben sich zu Wort gemeldet. Zach Pichon z:B. meint, es könne nicht sein, dass Wilson nicht bemerkt habe, wer hinter ihm ist. «Mindestens zwei Runden lang hat man ihm die blauen Flaggen gezeigt. Mag sein, dass er die Leute für dumm verkaufen will. Als Fahrer kann ich darüber nur lachen. Wenn er Kenny schon nicht bemerkt und die blauen Flaggen nicht gesehen hat, so hätte er ihn ja hören können, denn Ken hat hinter ihm gebrüllt, dass er aus dem Weg gehen soll, so wie es alle Fahrer tun. Wilson ist also zusätzlich auch noch taub! Blind und taub zu sein, ist etwas viel auf einmal. Nun entschuldigt er sich in den Netzwerken bei Kenny, aber ihm selbst werden nun einmal für das Missachten der blauen Flaggen keine Punkte abgezogen.»