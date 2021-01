Dean Wilson/P11 klärt auf: «Habe selbst überrundet»

Die Rennentscheidung von Houston-3 wurde durch den überrundeten Dean Wilson (Husqvarna) herbeigeführt, der den heranstürmenden Ken Roczen (Honda) blockierte. Wilson erklärt die Situation, wie er sie erlebte.

Nachdem sich Dean Wilson nach dem 3. Lauf zur Supercross-WM in Houston bei Ken Roczen (Honda) für seinen Fehler in der Schlussphase des Finalrennens entschuldigt hat, bläst ihm weiterhin viel Gegenwind entgegen. In den sozialen Medien wird heiß über das Thema diskutiert.

Häufig wird das Missachten der blauen Flaggen von Wilson mit der Missachtung der Rotkreuzflagge von Roczen verglichen. Zur Erinnerung: Ken Roczen und andere Fahrer wurden wegen Springens unter geschwenkter Rotkreuzflagge letzte Woche mit Punktabzug bestraft, das Missachten der blauen Flaggen von Wilson blieb ohne Konsequenzen. Der Grund: Bei einer geschwenkten Rotkreuzflagge geht es um eine akute Gefahrensituation. Die Rotkreuzflagge signalisiert, dass sich nach einem Unfall Rettungskräfte auf der Strecke befinden und eine besondere Gefahrensituation für Unfallbeteiligte sowie deren Helfer besteht. Diese gilt es zu schützen. Missachtet ein Fahrer diese Sicherheitsbestimmungen, greifen seit jeher harte Strafen.

Die blaue Flagge zeigt einem zu überrundenden Fahrer an, dass er die von hinten aufrückenden Spitzenfahrer ohne Gegenwehr überholen lässt. Die Überrundeten selbst befinden sich aber ebenfalls im Wettkampfmodus und tragen dabei häufig auch eigene Zweikämpfe aus.

Auf dem engen Kurs von Houston gab es sehr viele Überrundungen. Dean Wilson hat in seinem Rennen selbst mehrere Fahrer überrundet: Justin Bogle in Runde 19, Vince Friese und Kyle Chisholm in Runde 21. In Runde 23 befand sich Dylan Ferrandis hinter ihm.

«Ich verstehe, dass Ken sauer ist. das wäre ich an seiner Stelle definitiv auch. Deshalb habe ich mich auch bei ihm entschuldigt. Aber ich fuhr mein eigenes Rennen gegen Dylan Ferrandis», erklärte Wilson im Interview mit PulpMX. «Der Mann stand immerhin letzte Woche noch auf dem Podium. Das ist ja nun kein Nachzügler. Ja, ich habe die Flaggen gesehen, aber ich habe nicht kapiert, dass sie uns bzw. mir galten, nachdem ich selbst schon mehrere Fahrer überrundet hatte.»

Der frühere Supercross-Profi Davi Millsaps sieht den Vorgang entspannt: «Es war ein Fehler, aber niemand ist dabei verletzt worden. Für mich war es eine Rennsituation, wie man sie sich sicher nicht wünscht, die aber eben auch passieren kann.»

Ergebnis SX-WM, Houston-3:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

7. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Zach Osborne (USA), Husqvarna

10. Justin Brayton (USA), Honda

11. Dean Wilson (GB), Husqvarna

12. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

13. Marvin Musquin (F), KTM

WM-Stand nach Runde 3 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 60

2. Cooper Webb (USA), KTM, 59, (-1)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-1)

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 54, (-6)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 51, (-9)