Chase Sexton (Honda): Auch kein Start in Indianapolis

HRC-Werksfahrer Chase Sexton wird wegen seiner in Houston-2 zugezogenen Schulterverletzung am kommenden Wochenende in Indianapolis ebenfalls nicht anzutreten können, hofft aber auf ein Comeback bei WM-Runde 6.

HRC-Werksfahrer Chase Sexton, der im Rennen von Houston-2 in Führung liegend schwer gestürzt war und deshalb in Houston-3 nicht antreten konnte, wird auch bei WM-Runde 4 in Indianapolis am Startgatter fehlen. «Das ist schade, weil es beinahe mein Heimrennen ist», erklärte der Teamkollege von Ken Roczen. «Mein Geburtsort La Mobile/Illinois ist nur 250 Meilen von Indianapolis entfernt. Ich wäre so gern dort gestartet. Inzwischen kann ich die Schulter zwar bewegen, aber ich habe noch keine Kraft. Zum Glück ist aber im Schulterbereich nichts gebrochen, aber es sind sehr schwere Prellungen im Bereich der rechten Schulter und des Schulterblatts.»

In Indianapolis finden in der kommenden Woche wieder drei WM-Läufe hintereinander statt, d.h. am Samstag, 30. Januar, Dienstag, 2. Februar und am Samstag, dem 6. Februar.

«Mein Ziel ist es, wenigstens am 6. Februar in Indianapolis-3 wieder am Start stehen zu können», erklärte der WM-Rookie, der durch seinen Ausfall in der WM auf Platz 20 zurückgefallen ist.