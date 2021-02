Vorschau: Heute Nacht, Indianapolis-2 mit Ken Roczen

​ Die Supercross-WM geht heute Nacht in Indianapolis in ihre 5. Runde. WM-Leader Ken Roczen (Honda) hat einen Vorsprung von 6 WM-Punkten und erklärte nach seinem ersten Sieg, dass er weiterhin voll motiviert ist.

In der Nacht zum Mittwoch wird in Indianapolis/Indiana die 5. Runde der Supercross-WM ausgetragen. Auch ich Indianapolis hat es geschneit. Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt.

Die Trainingssessions im überdachten Lucas Oil Stadium beginnen am Dienstag ab 18 Uhr MEZ. Mittwoch früh ab 1:30 Uhr MEZ geht es mit dem Abendprogramm und den Vorläufen los. Die Finalrennen werden ab 3:20 Uhr MEZ morgens stattfinden.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen wird erneut mit dem 'redplate' des WM-Führenden am Startgatter stehen. «Ich bin voll motiviert», erklärte er nach seinem ersten Sieg in der laufenden Saison. Seinen Vorsprung gegenüber Cooper Webb (KTM) konnte er am letzten Samstag auf 6 Punkte ausbauen. Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) , der im letzten Rennen stürzte, hat einen Rückstand von 9 Punkten zu Leader Roczen.

WM-Stand nach Runde 4 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 86

2. Cooper Webb (USA), KTM, 80, (-6)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 77, (-9)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 70, (-16)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 69, (-17)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 67, (-19)

In der Ostküstenmeisterschaft konnte sich der Sieger der letzten beiden Rennen, Colt Nichols (Yamaha) in der Meisterschaft mit 8 Punkten Vorsprung leicht absetzen. Seine direkten Verfolger, Teamkollege Christian Craig und Publikumsliebling Jett Lawrence (Honda), gerieten am letzten Samstag aneinander und ließen Punkte liegen und der Japaner Jo Shimoda stand erstmals auf dem Podium. Auch wenn durch die Ausfälle von Austin Forkner und RJ Hampshire zwei konkurrenzfähige Protagonisten verletzt ausgefallen sind, bleibt es in der Klasse weiterhin spannend.

Meisterschaftsstand 20 East nach Runde 4:

1. Colt Nichols, 96

2. Christian Craig, 88, (-8)

3. Jet Lawrence, 83, (-13)

4. Jo Shimoda, 77, (-19)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Supercrosslive.tv (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 5. Lauf zur Supercross-WM in Indianapolis-2:

Dienstag, 02. Februar 2021

18:00- 19:30: Freies Training

19:25 - 23:15: Zeittraining

Mittwoch, 3. Februar 2021

Vorläufe 250SX:

01:35: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:49: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

02:02: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:17: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:40: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:51: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

03:20: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:55: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)