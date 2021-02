Orlando-2: Was läuft unter der Woche?

Im Rahmen der Supercross-Doppel-Veranstaltung von Orlando gilt es für die Fahrer unter der Woche fünf Tage klug zu überbrücken. Der Plan von Ken Roczen und seinen Honda-Kollegen.

In Orlando steht am Samstag das zweite Supercross-Event in Folge auf dem Programm. Anders als zuletzt in Indianapolis, wo ein Triple gefahren wurde, gibt es nun eine Woche Pause. Daher gilt es, diese Tage bis zur achten Veranstaltung vernünftig zu überbrücken.



Der deutsche Supercross-WM-Leader Ken Roczen (26), der in Clermont in Florida, nur 35 Kilometer vom Stadion entfernt wohnt, verbringt die Tage zwischen den beiden Rennen auf dem Areal in der sogenannten «Sandbox» mit Training und Tests.

Die australischen Lawrence-Brüder quartieren sich auf dem ehemaligen Trainingsgelände ihres australischen Landsmannes Chad Reed ein. Hunter Lawrence steigt in die Lites-Serie ein, da die Rennen fortan für die Westküsten-Meisterschaft zählen.



Chase Sexton, der als 450er-Rookie wieder an die Seite von Ken Roczen zurückkehren soll, trainiert dieser Tage ebenfalls in Florida. Sexton bereitet sich für sein Comeback auf der Facility von James Stewart vor.



Übrigens: Honda ist immer noch Rekordhalter in Orlando, wo die Japaner dank Jeremy McGrath, Jeff Stanton und Ron Lechien bei fünf Siegen halten.